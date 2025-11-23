台美「陸吼專案」操演升級 陸戰隊赴關島夜間登陸演訓避中共偵照
海軍陸戰隊第66旅所屬步二營，10月以全員、全裝方式搭乘海軍「玉山軍艦」，赴關島美軍陸戰隊基地進行1個月的訓練，並傳出台美兩軍聯合操演，由美國陸戰隊擔任防衛軍，我陸戰隊步二營擔任攻擊軍，也就是所謂的紅軍角色。而今年規模擴大到1個營兵力，且為了避免遭中共衛星偵照，受訓官兵與裝備下卸，都是在夜間進行。
陸戰隊66旅負責大台北首都圈衛戍作戰重責，在桃園市與台北市北投復興崗均有部署兵力，並作為參謀本部的「戰略預備隊」，執行兩棲作戰、城鎮作戰和陸上防衛等任務。這次前往關島訓練的步二營駐防復興崗，是國軍精銳部隊，步二營步四連還曾獲得國軍模範團體殊榮，官兵以全副武裝之姿擺拍，凸顯陸戰隊軍風剽悍形象。
據了解，陸戰隊每年都會派部隊赴美軍在關島與夏威夷的基地受訓，規模由小至大，從班到排、連，而到營級以上規模；民國110年陸戰隊99旅編成的1個加強排，約40名官兵赴關島，訓練科目除海上登陸突擊外，也進行空中突擊與城鎮作戰，並與美軍陸戰隊進行小部隊的聯合操練，今年規模則擴大到1個營兵力。
據透露，陸戰隊這次赴關島訓練是依據台美協訓的「陸吼專案」進行，除了在關島陸戰隊基地外，還在北馬里亞納群島中的天寧島進行實兵演練。另傳出為了避免陸戰隊在關島卸載時遭中共衛星偵照，受訓官兵與裝備下卸都是在夜間進行。
據了解，早年美軍協防台灣期間，美軍曾與我國軍簽署「陸吼專案」等協訓計畫，由美軍指導我海軍陸戰隊如何執行兩棲聯合作戰，美台斷交後，這項專案亦中斷，直到106年才恢復小部隊性質的交流。
除了我軍方近年不斷派出海軍陸戰隊小規模兵力赴美國本土及關島等軍事基地受訓，美方也派出現役資深教官來台指導作戰訓練，但軍方對外均不予證實及評論。
不過，今年初國防部發布一項決標公告，內容指出國防部駐美軍事代表團在今年1月2日與美國在台協會（AIT）簽署一項合作案，由美國政府派員來台，為我國海軍部隊進行「專案協訓訓練」，為期2年，金額是4988萬7240元，履約地點就在高雄左營。這項決標公告形同證實近年美軍現役軍官在台協訓國軍部隊的傳聞屬實。據透露，在台美軍現已有約數百人之多。
