台美「鳳凰城」市長相見歡 U12少棒隊蒞訪台南切磋

〔記者王姝琇／台南報導〕美國亞利桑那州鳳凰城蓋蕾歌(Kate Gallego) 於今率領市議員歐布萊恩及該市經濟發展及觀光相關單位首長共同蒞訪台南。今天下午將前往亞太棒球訓練中心，為該市U12棒球隊小選手與台南球隊的棒球交流友誼賽打氣。

市長黃偉哲表示，台南每年7月滿城開滿鳳凰花海而獲「鳳凰城」美名，很榮幸這次能迎來美國鳳凰城市長，感到格外親切。兩市還有另一共同點就是都有台積電，希望台南半導體供應商也可前往鳳凰城投資，兩市在高科技面進行更多深度交流。

廣告 廣告

在棒球交流方面，黃偉哲市長感謝之前台南小選手前往鳳凰城時受到熱忱接待，也已提醒台南小選手要把握機會跟鳳凰城的選手切磋學習，非常歡迎以棒球交流打開兩市的友好情誼開端。

蓋蕾歌表示，這次是第3次來訪台灣，但為首度來訪台南，來到氣候、人口、產業與鳳凰城高度相似的台南，備感親切。本次來訪將與台灣的半導體機構簽署合作備忘錄，訪團也將出席台北直飛鳳凰城的航線開航典禮。

蓋蕾歌進一步分享，她9歲兒子也在鳳凰城Arcadia少棒隊中，雖然這次沒能一起前來，但對於兩市開啟此次棒球交流感到非常開心，也期待鳳凰城的U12小選手能透過交流賽建立友誼，進而認識在地文化。

今天下午將於台南亞太棒球村少棒主球場舉辦一場鳳凰城的Arcadia少棒球隊與台南市省躬國小聯隊的國際友誼賽，來自鳳凰城的U12小選手們已於昨(10)日抵達台南，經過短暫暖身後，將於下午上場與台南在地小選手們一起切磋球技。

鳳凰城為美國亞利桑那州首府及最大的城市，早期經濟以農業為主，主要產業為棉花和柑橘。2020年台積電決定於鳳凰城設廠，並於2024年開始量產。該市目前許多住宅與民生產業因應台積電所帶來的半導體產業鏈而生。

【看原文連結】

更多自由時報報導

「彰化版龍虎塔」爆紅！屋主出面揭祕全說了

還沒冷完！新一波冷氣團南下「0°C線」壓境 下週回暖時間曝

入境卡標中國台灣 半導體主管不爽去 韓國客戶致歉曝「實情」

本週回暖好天氣！今年首颱醞釀中 吳德榮：是否間接影響待觀察

