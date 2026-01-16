台美2500億美元信保如何運作？信保總座建議：經部編預算、專業審查、9成起跳

台美對等關稅談判今（16）日上午公布細節，針對國內企業赴美之直接投資，我政府承諾給予最高2500億美元的信用保證額度支持。財團法人中小企業信用保證基金總經理郭裕信下午受訪時表示，此事要運作順遂，需掌握三點原則。

我國目前有三大信用保證機制：財團法人中小企業信用保證基金、財團法人農業信用保證基金、財團法人海外信用保證基金，以業務屬性而言，本次台美關稅談判所衍生的信保議題，旨在服務台灣境內的高科技廠商，因此一般預料，未來很可能由中小企業信保來執行有關作業。

媒體問，信保旨在保障高風險授信，對美投資多為科技大廠，2500億美元感覺錦上添花，但既然支票開出去了，就要開得漂亮，如何運作順遂？

郭裕信說，首先，要有資金來源。2500億美元按新台幣對美元31.5元兌1美元計算，約新台幣7.87兆元，建議由半導體、能源等業者的目的事業主管機關經濟部，逐年編列預算支應。假設保證倍數為10倍，代表經濟部必須編列7870億元的預算來支應此事。

因中小企業信保基金的保證倍數最高為淨值的20倍，該基金目前淨值900多億元，保證倍數平均十三、四倍，經濟部編列的預算須採專款專用形式，以排除適用現行整體保證倍數不得逾20倍的規範，否則一下子就會暴表、違反規定。

其次，要有專業審查機制。郭裕信說，要有專家學者組成的內外部委員參與，申請信保的半導體供應鏈廠商，符不符合台美關稅協議的要求？台資企業過去是在做自己的事，還是做協助兌現承諾的事？是否對整個打團體戰有幫助？這些都需要產業面的專家共同參與評估。

第三，保證成數建議9成起跳。郭裕信說，相較目前中小企業信保機制主要以中小企業為授信對象，或是新南向專案融資信用保證旨在分擔台資企業到新南向國家的融資風險，可能有人會覺得台資大企業到美國設廠授信風險低，對它們推專案信保為「錦上添花」，但是，企業設廠等直接投資的期間通常較長，可能要10年以上，誰知道10年以後產業會變成什麼樣？AI還會不會有現在這種好光景？

郭裕信說，台美協議下的2500億美元信保額度，保證成數若能從9成起跳，也就是說，假設廠商向銀行團借款100億元，信保基金保證至少90億元還款無虞，如此國內金融機構參與的意願會更高昂。

郭裕信說，中小企業信保基金目前有45家金融機構會員，涵蓋全部的本國銀行業者。該基金的資金來源，3分之1來自經濟部中小及新創企業署，一年約二十七、八億元，另外3分之1由參與信保的45家金融機構按中小及新創企業署編列預算以1比1的比率捐助，另外3分之1為企業繳交的信保手續費，目前行情為保證金額的千分之一，每年收取。

假設企業借100億元，中小企業信保基金保證9成，信保手續費為千分之一，代表信保基金每年可收900萬元。

中小企業信保基金目前保證成數平均約8成，參與的授信金額約1兆8000億元，等於肩負其中1兆4400億元的倒帳風險。因採專案形式的保證不計入保證倍數計算之林，目前保證倍數平均十三、四倍。

