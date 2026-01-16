台美5千億美元投資協議 商總籲設專責窗口

▲全國商總肯定台美關稅談判成果，針對5000億美元投資協議，理事長許舒博建議，政府設置專責部門單一窗口，並推動中小企業投資綠色通道全國商業總會理事長許舒博（圖／記者朱永強攝）

[NOWnews今日新聞] 台美達成貿易協議，台灣商品關稅從20%降至15%，台灣晶片及科技業承諾至少投資2500億美元在美國建廠，我政府提供2500億美元信貸擔保。對此，全國商總今（16）日肯定政府談判團隊判成果，與日本、韓國、歐盟等在同一軌道上，除電子高科技產業外，其他傳統產業也被涵蓋進去，對我國整體出口環境具實質正面效益及攸關民生的產業復甦有正面幫助。不過，針對5000億美元投資協議，商總理事長許舒博建議，政府設置專責部門單一窗口，並推動中小企業投資綠色通道。

商總指出，政府談判團隊在複雜多變的政經情勢下，與美方達成「對等關稅15%」且不疊加原MFN（最惠國待遇）稅率，獲得美國主要逆差國中「最優惠盟國待遇」，此談判成果與日本、韓國、歐盟等在同一軌道上，讓我國企業取得公平競爭的機會，可預期對於尤其水五金、工具機等傳統產業，以及高爾夫球、自行車、重電等攸關民生的產業復甦有正面幫助。

在232條款議題上，商總也肯定談判團隊爭取到半導體、半導體衍生品適用最優惠盟國待遇，並涵蓋汽車零組件、木材、航空零組件等產業。總體而論，這次關稅談判成果，除電子高科技產業外，其他傳統產業也被涵蓋進去，對我國整體出口環境具實質正面效益。

針對5000億美元投資協議，雖然目前沒有時間表，但仍有時間壓力，既然美方承諾協助我商取得土地、水電及稅務、簽證等資源，商總理事長許舒博建議，政府可設置專責部門，形成單一窗口與美方對接，以協助有意赴美投資業者，尤其是中小型企業，可以有「綠色通道」得以順利布局。

在金融支持方面，許舒博表示，過去台灣在美國的金融布局較為有限，主要仍是集中在中國大陸與東南亞市場，因此金融產業在台美協議的框架下，必須思考如何擴大金融業於美國的布局，隨著產業擴大赴美投資，台灣的金融機構仍然扮演與台商密切往來之關鍵角色，他呼籲金管單位能朝此方向積極協助推動。

商總也再次肯定政府談判團隊的努力，並相信憑藉台灣企業的高度韌性，政府與民間攜手，以更具前瞻性的角度掌握這次台美協議的契機，共同維護台灣的出口命脈與產業競爭力。

