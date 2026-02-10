台美ART可望春節前簽署 經濟部今邀九大車廠談關稅
《台美對等貿易協定（ART）》可望在農曆春節前完成簽署，美國製造的進口車關稅議題，受到關注。經濟部今天將邀集車輛公會與九大本土車廠座談，討論台美關稅議題。經濟部長及勞動部長、交通部、行政院談判辦公室代表、經濟部產發署及車測中心代表將出席與會。
產業人士透露，周四（12日）下午2時，勞動部也將邀請各大車廠工會理事長座談，由勞動部長洪申翰親自主持。
根據資料，經濟部今天下午1時30分將在部內舉行「汽車製造產業座談會」，規畫90分鐘會議，討論台美關稅議題，除了邀請台灣車輛工業同業公會外，包括中華、國瑞、裕隆、裕日車、福特六和、三陽、台灣本田、鴻華先進、庫得科技等九大本土車廠及代表，也受邀出席。
經濟部長龔明鑫及勞動部長洪申翰，將親自出席下午的「汽車製造產業座談會」，此外，交通部及行政院談判辦公室派代表、經濟部產發署署長邱求慧、財團法人車輛研究測試中心代表也將出席。
根據資料，車輛公會將由理事長李建輝、祕書長吳智魁等出席，國瑞汽車由總經理古屋敷率代表出席，裕日車將由總經理姚振祥率代表參加，福特六和由總經理陳文芳率代表參加。三陽工業將由董事長吳清源率團隊出席下午會議，鴻華先進將由董事長李秉彥率代表參加，庫得科技董事長吳廣義、總經理楊孜仁將親自出席。
政院人士2月9日表示，1月20日曾說明，未來數周可完成簽署《台美對等貿易協定》，一旦簽署完成，將立即向民眾報告完整內容，並依《條約締結法》規定，送交國會審議，也希望朝野未來能夠支持談判結果與協議，讓協議能夠順利生效。
