台美ART可望春節前簽署 經濟部今邀九大車廠談關稅

全球汽車產業正處於百年一遇的十字路口，而世界銷量第一的豐田汽車（Toyota Motor Corporation）近期的一連串領導層震盪，正向外界釋放一個強烈信號：面對純電動車（BEV）挑戰與中國對手的步步進逼，這家老牌帝國正以空前的速度重整旗鼓。三年任期的驚嘆號：佐藤恒治的「任務完成」？2023 年，豐田章男（Akio Toyoda）將帥印交給了當時 53 歲的佐藤恒治（Koji Sato）。這位工程師出身、曾帶領 Lexus 與 Gazoo Racing 的「熱血車迷」（Car Guy），被寄予厚望要帶領豐田打破「電動車遲到者」的質疑。在佐藤執掌的三年裡，豐田經歷了戲劇性的成長。他推動了「BEV First」策略，承諾在 2026 年前推出 10 款電動車，並力求實現年產 150 萬輛純電車的目標。儘管如此，佐藤在任內更重要的功績，是成功穩固了豐田引以為傲的「全方位路徑」（Multi-pathway strategy），在電動車增長放緩的全球趨勢下，豐田的油電混合動力車（Hybrid）大放異彩，讓公司獲利屢創新高。然而，令人震驚的是，豐田近期宣布佐藤將於 2026 年 4 月轉任新

CARLINK鏈車網 ・ 1 天前