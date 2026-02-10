台美ART簽署在即 經濟部找車輛公會、9大車廠談關稅

（中央社記者鍾榮峰台北10日電）傳台美對等貿易協定（ART）可望於農曆春節前完成簽署，美製進口車關稅備受矚目。政府近期持續與產業溝通，知情人士透露，經濟部今天將召開「汽車製造產業座談會」，由部長龔明鑫親自主持，邀請車輛公會與9大本土車廠討論關稅事宜；勞動部長洪申翰則規劃12日邀請主要車廠工會座談。

根據規劃，經濟部今天下午舉行「汽車製造產業座談會」，規劃90分鐘會議，討論台美關稅議題，邀請台灣車輛工業同業公會，以及9大本土車廠包括中華、國瑞、裕隆、裕日車、福特六和、三陽、台灣本田、鴻華先進、庫得科技等車廠及相關代表出席。

由於台美ART簽署在即，產業界高度重視此次座談會，與會層級多為董事長或總經理，包括三陽工業董事長吳清源，鴻華先進董事長李秉彥、庫得科技董事長吳廣義等人。

此外，國瑞汽車將由總經理古屋敷博文，裕日車由總經理姚振祥，福特六和由總經理陳文芳出席，車輛公會理事長李建輝、秘書長吳智魁等人也將與會。（編輯：潘羿菁）1150210