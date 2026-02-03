台美EPPD寫新篇章！林佳龍：「台灣模式」對接美國政策推動經濟日不落國

記者盧素梅／台北報導

外交部長林佳龍報告第六屆台美經濟繁榮夥伴對話成果（圖／翻攝畫面）

「經濟繁榮夥伴對話（EPPD）」剛剛落幕，總統賴清德今（3）日在總統府召開「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，外交部長林佳龍致詞時表示，這次的主要成果，就是台美在會中簽署了《矽盛世宣言》，以及《台美經濟安全合作聯合聲明》，台灣將與國際夥伴共同建立以「信任、技術互補、共同利益」以及「打造更繁榮未來」為基礎的經濟安全秩序。外交部將持續與美國政府保持密切的溝通與協調，以「台灣模式」對接美國各項經貿科技政策。並建立更具延續性的台美合作。

第6屆「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）日前落幕，總統賴清德、副總統蕭美琴、外交部長林佳龍、經濟部長龔明鑫等人在總統府召開「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會。

林佳龍致詞時表示，「台美經濟繁榮夥伴對話」上週在外交部、經濟部、數發部、教育部，以及國科會等各單位的努力下，在美國政府的重視與支持之下，順利圓滿地完成。

林佳龍首先說明有關 EPPD 的背景及其重要性。他說，EPPD 已經發展成為台美當前針對經濟外交與科技合作最重要的核心對話機制。EPPD 是在 2020 年川普總統第一任任期內建構的台美經濟外交對話平台，五年為一期。而在 2024 年，在賴總統的指示之下，我們爭取延長這一個 EPPD 的第二期、新的階段，在外交部跟經濟部的合作之下，也進行雙部長、雙部會跟美國相關部門的對話。

林佳龍表示，今年在行政院「經濟外交工作小組」的指導跟協調下，這個小組是由院長卓榮泰所召集，就是因應賴總統的經濟戰略的一個執行小組，讓 EPPD 成為台美間跨部會，而且涵蓋多元領域的重要經濟外交與科技合作交流平台。

林佳龍進一步表示，本次對話，我方特別集合了各部會高階資深官員，赴美進行實體的談判。外交部也特別感謝美國在國務院，特別是美國國務院經濟事務次卿海柏格（Jacob Helberg）所領導的團隊，積極與我方協調合作。事實上在正式會議前，也進行了三次的準備工作，所以可以說，在剛剛四大支柱我們的設定議題之下，跟他直接來擬定這次對談的議程。

林佳龍說，這一次的對談達成多項很具體的進展，朝向建構繁榮安全、創新驅動的台美全方位夥伴關係邁進。台灣的外交戰略跟美國高度契合，緊密的產業連結展現台美之間緊密的「共生夥伴關係」。這個詞也是海柏格特別強調的，就是所謂的「Symbiotic Partnership」，把我們當作跟他一起可以說是共生的夥伴關係。

林佳龍指出，回顧去年初，為了回應川普總統提出的「美國優先」的貿易及投資政策，並落實賴總統所指示的「立足台灣、佈局全球、加強美國、行銷全世界」的整體戰略，他在與產業界密切交換意見之後，在去年也率隊到美國多次的訪問，也提出了「台美聯合艦隊」的合作模式。就是賴總統所指示的「台灣投資美國隊、美國投資台灣隊」這個雙向的投資，透過包括貿易以及供應鏈的擴張，來形成台美之間的共生夥伴關係。

林佳龍並指出，這次 EPPD 繁榮計畫八大旗艦項目的一個成果，包括整合安全、經濟、科技、民主韌性、國際合作，並納入了私部門的參與、公司協力，這樣的政策方向跟戰略理念，跟美國國務院現在正在致力推動的「商業外交」高度一致。此外，面對地緣政治板塊快速變動的衝擊，AI 與半導體供應鏈正逐步打破過去以成本為導向的配置邏輯，轉而重視安全、可信與韌性，加速建構「非紅供應鏈」。

林佳龍表示，因此美國政府在去年 7 月，經過半年的諮商，提出了「人工智慧行動方案」，我方高度重視而且跟他們做對接，我方也規劃了應對它三大支柱的政策內容，包括 AI 的創新、基礎建設以及國際合作，特別是在第三個支柱「國際合作」方面，我方跟美國國務院接續在去年他們所召開的「矽盛世倡議」，數發部政務次長侯宜秀受訪，而他自己當然也往返美國多次，所以這也設定了這一次 EPPD 在官式談判之後，進一步就這個供應鏈的擴張，進一步建立一個更緊密的合作關係。

林佳龍指出，在這個背景之下，這次 EPPD 台美雙方就針對如何強化經濟安全、建構「非紅供應鏈」等議題深入交換意見。外交部也在會中提出了台美雙方在拉丁美洲等友邦以及菲律賓等第三國的具體合作方向與規劃，獲得了美方正面的回應。而這次的主要成果，就是台美在會中簽署了《矽盛世宣言》，以及《台美經濟安全合作聯合聲明》，台灣將與國際夥伴共同建立以「信任、技術互補、共同利益」以及「打造更繁榮未來」為基礎的經濟安全秩序。這份聯合聲明凸顯台灣在全球 AI 供應鏈中的關鍵角色，也展現台美之間緊密的共生夥伴關係。

林佳龍並指出，就像賴總統所說的，台灣和美國是彼此創造繁榮未來不可或缺的夥伴。同時，EPPD 所帶來的成果，也是在逐步落實總統所提出的「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」。

至於後續的工作方向，林佳龍指出，台灣具備世界級的製造實力與高度成熟的供應鏈整合能力；美國則擁有無可取代的創新生態系和關鍵核心技術。台美若能夠強強聯手，將可以把技術、資金和人才更緊密地串連起來。這樣的合作模式不但有助於我國供應鏈廠商佈局美國市場，形成產業聚落，也能充分展現 AI 供應鏈垂直整合的競爭優勢。

林佳龍並指出，外交部將持續與美國政府保持密切的溝通與協調，以「台灣模式」對接美國各項經貿科技政策。並建立更具延續性的台美合作。並透過行政院既有的經濟外交工作小組、台美經貿工作小組等機制，與相關部會共同深化台美雙向投資與矽盛世倡議形成相互加乘的連結。以壯大台灣產業的國際影響力，進而拓展台灣的國際空間，實現總統的「經濟日不落國」的願景。

