台美EPPD將舉行 經長：討論議題與關稅無關

（中央社記者曾智怡台北18日電）美國官員預告第6屆台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）將於明年初舉行，經濟部長龔明鑫今天下午出席部務會議，會前接受媒體訪問表示，目前正與美國磋商會談議題與時間，討論議題與關稅談判議題無關；被問及是否會出席時，他說，原則上會。

另外，台積電今年3月宣布，將對美國再投資至少1000億美元（約新台幣3兆多元），用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠及研發中心等。龔明鑫說，目前經濟部尚未收到申請案。

此外，媒體詢問經濟部爭取楠梓園區用水，是否排擠其他工業區廠商或民生用水，龔明鑫表示，環評時即要求須百分百使用再生水，過去廢水較沒人使用，現在以再生水方式讓廠商使用，價錢雖高，但台積電也同意，畢竟屬於資源循環。

基隆河污染事件頻傳，對於取水口有無可能改為更上游，龔明鑫回應，往上游集水面積變小，枯水期會影響水量，因此最好的方式是增強監控，例如這次很快發現後，便暫停取水，新山水庫水量也充分。至於在地污染情形非第一次，他則強調，要加強監控，現在有3道防線。（編輯：潘羿菁）1141218