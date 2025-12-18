台美EPPD明年初登場 龔明鑫證實：應會出席

▲龔明鑫今（18）日表示，已與美方就召開時間及討論議題展開磋商，但原則上不會談到對等關稅、赴美投資等議題，並透露他應該會自己出席第6屆EPPD。（圖／記者鍾泓良攝影）

[NOWnews今日新聞] 美國國務院主管經濟事務的次卿海柏格（Jacob Helberg）日前預告「台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）」明年初舉辦，經濟部長龔明鑫今（18）日表示，已與美方就召開時間及討論議題展開磋商，但原則上不會談論有關對等關稅、赴美投資等議題，並透露自己應該會出席第6屆EPPD。



海柏格指出，美台之間設有雙邊對話機制EPPD，預計明年初舉行，雙方近期才完成第一輪會談。「因為台灣在供應鏈中具關鍵地位，我們認為有必要先保留這樣的空間，優先在雙邊層級進行許多最為重要的討論，之後再將相關議題擴展到多邊架構。」



延伸閱讀：美官員預告明年初舉辦台美經濟夥伴對話 龔明鑫是否參與引關注



龔明鑫今日回應，會議如何召開還在討論階段，但原則上應該會出席，至於談論內容，EPPD已經開過5屆，下一屆的議題還有時間，我方正在與美國磋商，有比較具體的內容會再對外說明，但原則上不會跟現在行政院副院長鄭麗君與美國談判的議題一樣，議題是分開的。



至於EPPD會議內容，龔明鑫表示，EPPD已經開過5屆，下一屆的議題還有時間，我方正在與美國磋商，有比較具體的內容會再對外說明，但原則上不會跟現在行政院副院長鄭麗君與美國談判的議題一樣，議題是分開的。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

美官員預告明年初舉辦台美經濟夥伴對話 龔明鑫是否參與引關注

美國擬禁雙重國籍！台美雙籍者恐受影響 專家提醒留意這些事

林佳龍曝台美「巧合」！20年前他推賴清德赴美 今兩人成關鍵推手