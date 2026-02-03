台美EPPD會議甫落幕 貿易署預示今年SelectUSA台灣團還是「相當可觀」

貿易署長劉威廉表示，今年將持續落實台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）後續工作小組。吳馥馨攝



經濟部貿易署長劉威廉今（3）日表示，今年將持續落實台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）後續工作小組，多元拓銷全球市場，協助廠商布局海外生產基地。至於台商赴美投資一事，因台美對等關稅談判工作才剛結束，待台美對等貿易協定（ART）出爐後，再制訂產業輔導及協助計畫。

貿易署今天舉行年度記者會，劉威廉表示，過去2至3年的國際情勢變化程度遠大於過去20、30年，曾經「貿易政策」和「產業政策」壁壘分明，但隨著台灣和美國供應鏈介接合作，如今兩者已密不可分。

挖角陳佩利 2任經長皆支持

為此，經濟部所屬的貿易署與產發署更要密切整合；故而特別將原產發署副署長陳佩利「挖角」過來，擔任貿易署副署長一職。劉威廉特別強調，這項人事案是同時獲得前任部長郭智輝、現任部長龔明鑫的支持。

陳佩利在年度業務簡報時表示，2025年我國出口值創高達6,408億美元，美國占比達30.9%，為我國最大出口市場，去年對美出超1,501億美元，也是最大出超國。若根據美國海關統計，去年前10月，台灣已超車德國，躍升美國第4大貿易夥伴，僅次於墨西哥、加拿大、中國，凸顯台美經貿關係的重要性。

為此，在中央政府層級，才剛結束與美國國務院經濟繁榮夥伴對話（EPPD），強化供應鏈韌性及夥伴關係。在地方政府則已與美國13州簽署經貿合作備忘錄，去年8月達拉斯台灣貿易投資中心揭牌，提供業者在美國投資布局所需協助。

陳佩利表示，繼去年率領140家業者赴美國參加SelectUSA（選擇美國投資高峰會），是全球規模最大代表團後，預料今年5月舉行的SelectUSA，台灣也會一如既往，成為相當大的代表團。

無人機商機浮現 開闢出口新市場

歐洲則是我國第5大貿易夥伴及最大投資來源，為助業者赴歐布局，已先後於2024年於捷克布拉格、2025年波蘭華沙，設立貿易投資中心。陳佩利說，歐洲議會日前通過「數位主權」相關決議，貿易署也將協助業者掌握「AI超級工廠」商機。

在無人機市場方面，中東歐已是台灣無人機最大出口市場，去年出口波蘭無人機約5000多萬美元、捷克2,000萬美元居次，美國1,000萬美元第3；前3大出口市場已近1億美元。對此，劉威廉說明，相較於整體出口，無人機出口規模看似很小，卻是從無到有的過程，成長規模相當可觀，會是台灣未來很重要的出口貨品。

另外，也會與新南向國家形成緊密經貿連結，包括泰國仍是我國PCB海外重鎮；印尼是紡織、製鞋聚落；與韓國則是ICT產業競合夥伴。國際經貿組織也會持續參與，包括參加今年3月在喀麥隆舉辦的WTO部長會議、APEC會議。

杜絕洗產地 今年嚴查違規轉運

反傾銷方面，去年已對中國、韓國續課不銹鋼冷軋鋼反傾銷稅，對中國特定熱軋扁軋鋼品、啤酒也自去年7月3日開始課稅，對越南卜特蘭水泥及熟料已在去年7月28日開始課稅。至於馬達常用的冷軋扁軋非方向性電磁鋼品，已在去年12月15日展開調查，陳佩利預告，經濟部負責的損害調查報告已快出爐，後續將交給財政部完成後續調查。

最後，陳佩利以美國與越南關稅談判為例，雖然越南出口美國關稅由40%降至20%，但轉運商品仍課徵40%關稅，凸顯美方對洗產地議題的重視。因此籲請出口商要愛惜羽毛，要符合原產地規則才能標MIT，為保護合法廠商利益，貿易署今年會加強對公協會稽核管理，報單違規者將裁罰60萬元。

