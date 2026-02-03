台美EPPD簽矽盛世宣言 工商協進會表達肯定

▲經濟部龔部長與美國國務院次卿 Jacob Helberg 於 1 月 27 日圓滿達成第6屆「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）並簽署《矽盛世宣言》（圖／經濟部提供）

[NOWnews今日新聞] 中華民國工商協進會今（3）日發布新聞稿，針對經濟部龔部長與美國國務院次卿 Jacob Helberg 於 1 月 27 日圓滿達成第6屆「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）並簽署《矽盛世宣言》，表示肯定與支持，並感謝經貿談判團隊的努力。



工商協進會認為，本次對話不僅是美國總統川普就任後台美高層經貿互動的重要指標，更精準對接全球 AI 浪潮與供應鏈重組趨勢，為台灣企業拓展全球市場注入新動能。

工商協進會指出，本次會議是 2020 年首屆 EPPD 以來主談人首度實體對談，其指標意義重大。美方相關部會官員踴躍出席此次會議，足見其對台灣經濟安全地位的高度重視。工商協進會認同「台海和平穩定攸關全球經濟安全」之共識，這將有助於國際資金與技術持續駐留台灣，穩定產業長遠經營環境。

工商協進會認為，本次對話精準聚焦台美產業的互補優勢。首先，雙方推動正體中文語料庫於 AI 模型的應用，將有助於台美企業在可信賴 AI 與先進機器人領域深度媒合。同時，透過 Green UAS 國際認證與低軌衛星合作，台灣無人機與通訊產業將加速切入美方市場，打造安全、可靠的先進科技供應鏈。此外，雙方在關鍵礦物與第三國區域投資的合作，也為台灣企業全球布局提供了更具實質韌性的戰略活路。

他們強調，雙邊經濟合作中提及「儘速解決雙重課稅問題」是廣大會員廠商的共同殷切期盼。唯有建構更友善的賦稅環境與投資審查機制，才能真正落實高科技人才的雙向流動與技術升級，讓台美投資合作由單點轉向全面爆發，並儘速推動台美對等貿易協定（ART）的簽署，確保台美供應鏈持續穩定發展。

工商協進會期待台美雙方能持續透過此一穩健機制，深化雙邊合作，共同建構韌性、透明且可信賴的全球供應鏈，讓台灣持續維持不可或缺的戰略合夥人地位。

