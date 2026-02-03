台美EPPD聚焦AI、關鍵礦物、無人機 林佳龍：台灣的製造力不可或缺

外交部長林佳龍也稱讚，EPPD中的基礎建設，台灣的製造力不可或缺。（圖／鄒保祥攝）

總統府今天（3日）舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，總統賴清德會中宣布台美將成立工作小組，打造更安全、更有韌性的「非紅供應鏈」。至於如何強化雙邊合作，經濟部長龔明鑫說明，包含3部分就是AI供應鏈、關鍵礦物，以及無人機。外交部長林佳龍也稱讚，其中在基礎建設台灣的製造力是不可或缺。

總統府今上午在大禮堂舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）記者會，出席成員包括總統賴清德、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍、經濟部長龔明鑫、經濟部國際貿易署長劉威廉及外交部北美司長王良玉等，並於會後開放媒體提問。

廣告 廣告

針對台美如何確保AI供應鏈安全合作的潛力，以及台美雙方未來在關鍵礦物和無人機供應鏈會實質如何強化合作？龔明鑫表示，從三個部分，一個就是打造非常完整的AI供應鏈，台灣在AI供應鏈裡面最優、最強的部分就是半導體跟伺服器的部分，將來台美合作主導的矽盛世相關運作中，台灣政府跟廠商就是「大放異彩」，後續成立工作小組，等具體化再跟外界說明。

龔明鑫指出，第二個是有關「關鍵礦物」，關鍵礦物如果是跨國性的儲備也是在矽盛世相關的工作機制，但是台美之間還有根據關鍵礦物來做合作，供應鏈的採掘擴大，希望台灣的經驗可以複製到其他國家去；另外礦源部分，美方也跟台灣共同來協助來獲得保障。

龔明鑫續指，第三個是有關於無人機。一部分是台美雙邊認證，現在台灣綠色無人機系統（Green UAS） 跟美國無人機產業協會（AUVSI）已經有共同合作，現在進一步可能加上Green UAS的認證，就有台美雙邊認證。另一部分就是無人機，或者是機器人等技術上合作的部分。

龔明鑫提到，台美已經有一些討論，事實上，第三國技術上已經談妥，技術上怎麼樣讓這個無人機、機器人的技術上，可以更進一步地結合起來，這個也已經有想法。

經濟部長龔明鑫表示，將來台美合作主導的矽盛世相關運作中，台灣政府跟廠商就是「大放異彩」。（圖／鄒保祥攝）

外交部長林佳龍說明，有關台美在無人機、在AI供應鏈的合作，台灣是高度重視，美國把所有的重點都把它聚焦在AI行動計畫（AI Action Plan），現在又是矽盛世。EPPD幾乎是按照這一年來，雙方在準備的工作把它做一個總結。其中AI Action Plan有三個支柱，跟台灣特別有關的，是AI有關的創新，另一個是基礎建設，再來就是國際合作，「那當然在基礎建設台灣的製造力是不可或缺」。

林佳龍提到，國際合作上特別是台美，之後在共同的標準、認證，到第三國。尤其是美國的國務院最近在台灣安全合作倡議（TSCI）也編了預算，針對無人機相關的這個合作，尋求在台灣的合作；另外AI晶片、AI模型，AI應用也都是這樣。

關於無人機方面，林佳龍說，外交部也要成立一個無人機外交工作小組，包括幫助友邦國家想要建設無人機的法規、制度、人才的培訓，還有包括測試、應用，這部分也是台美合作的重點。

關鍵礦物方面，林佳龍提及，台灣在這次的EPPD已經很清楚，因為矽盛世跟EPPD是結合起來，事實上實質上的把矽盛世的項目跟台美的經濟繁榮夥伴對話，都把它鏈結起來，誠如美方經濟事務次卿海柏格（Jacob Helberg）所講，這個已經很成熟了，所以雙方希望走快一點，可以產生一個示範效果給其他國家，也可以在包括 AI、無人機，還有關鍵礦物上的合作都能夠有所依據跟參考。



回到原文

更多鏡報報導

賴清德點名國民黨：不審國防預算只進行國共合作「對台灣是危險的」

否認對槓國共智庫論壇 賴清德喊話國人：台灣要攜手美日還是推動二次西進？

賴清德：盼立法院依法審查台美關稅協議 守護得來不易的談判成果

直擊／酷龍合體了！姜元來冒雨坐輪椅陪具俊曄 大S舊愛周渝民悄現身