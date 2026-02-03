台美EPPD達成4成果！ 賴清德親曝「未來合作3大戰略方向」

賴清德表示，台美EPPD達成4成果，他也透露，「未來合作3大戰略方向」。（取自總統府直播）

第6屆台美「經濟繁榮夥伴對話（EPPD）」上週六在美國華府舉行，總統賴清德於今（3）日的記者會上說，這次對話議程，主要聚焦在供應鏈安全的戰略對接、關鍵礦物合作、第三國合作、以及雙邊合作4大支柱。從這些議程，還可以進一步歸納出台美未來合作的3大戰略方向。

川普第二任期首次召開EPPD會議！

賴清德指出，上週，第六屆台美「經濟繁榮夥伴對話（EPPD）」，在美國華府舉行。這個台美經濟對話機制，是在美國總統川普第一任任期內所創立，上週的會議，則是川普在第二任期，第一次召開EPPD會議，並且是2020年首屆EPPD以來，雙方主談人首度實體面對面對談，對台美關係來說，具有重大的意義。

賴清德表示，去年4月，美國宣布新的關稅政策後，府院執政團隊、第一線談判成員，就「全程掌握」、「全員投入」、「全盤兼顧」、「全力以赴」，來因應變局，經過9個月的努力，已經在上個月，完成台美對等關稅談判，並取得讓國人滿意，讓世界欽羨的成果，「這樣的成果，不僅僅只是關稅數字的調降，更確保了台灣企業，在國際經貿的競爭中，得以和世界主要競爭對手，站在平等的立足點上」。

台美合作4大支柱、3大戰略方向

關於EPPD的部分，賴清德說，透過這次對話議程，主要聚焦在供應鏈安全的戰略對接、關鍵礦物合作、第三國合作、以及雙邊合作4大支柱。從這些議程，可以進一步歸納出台美未來合作的3大戰略方向：

一、強化「經濟安全」

賴清德說，面對地緣政治局勢變動，AI與半導體等高科技產業，越來越重視安全、可信與韌性，並加速建構具備韌性的「非紅供應鏈」。在這樣的關鍵時刻，這屆EPPD會議，台灣與美國簽署了「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，具體展現台美攜手強化經濟安全的共同承諾。未來，雙方將準備成立工作小組，持續針對雙方重要關切議題，保持密切溝通、加強互動，一起打造更安全、更有韌性的供應鏈。

二、打造「創新經濟」

賴清德表示，台灣具有世界級的製造實力，美國則擁有無可取代的創新生態系、關鍵核心技術，以及連結全球市場的優勢，台灣與美國，正好能夠形成最具戰略互補的夥伴，共創互惠繁榮。

透過這次對話，台美未來將共同打造「創新經濟」，我們將針對供應鏈安全、無人機系統認證、消除投資稅務障礙，推進實質性的計畫，進一步確保台美的夥伴關係，跟上科技重塑全球產業版圖的速度，開創下一世代的繁榮。

三、發展「繁榮未來」

賴清德提到，這屆EPPD會議，議題涵蓋 AI供應鏈、數位基礎建設、關鍵礦物供應、無人機供應鏈、第三國合作等多項領域，是歷屆以來最為多元、也最為全面的一次。

這樣的成果，清楚表示，台美合作不再侷限於單一產業，而是全方位、跨領域的深度鏈結。台灣與美國，正是彼此「繁榮未來」不可或缺的關鍵夥伴。

賴清德強調，「產業的互補性」與「法規的可信賴性」，就如同台美合作的雙腳，彼此缺一不可，因此接下來，台灣將會加速對接國際標準的經貿規範，建立具備可預測性與透明度的法制環境；並在互信、互利的基礎上，深化與美國的產業對接，共同打造具備韌性與競爭力的全球供應鏈網絡。

賴清德說，台灣不僅加強跟美國的合作，也持續深化與各國的經貿夥伴關係，這幾年來，台灣與重點投資的東南亞國家，重簽投資保障協定及避免雙重課稅協定。去年，在台英「提升貿易夥伴關係」的架構下，我們更簽署了投資、數位貿易、能源與淨零排放三項協議，台灣也跟日本簽訂了數位貿易協議。

賴清德表示，透過這些協定或協議，台灣能夠與這些國家促進經貿往來、增加雙邊投資、擴大合作領域、提升彼此產業的競爭力，除了有助於台灣的產業拓展全球經貿網絡，也讓台灣的經濟進一步升級轉型。

賴清德喊話立法院 跨越黨派藩籬「專業」審查台美關稅協議

賴清德說，台灣正走在正確的經濟路線上、大步走向世界。台灣有實力，也有信心，和民主夥伴一起，引領下一個世代的繁榮。未來，執政團隊將繼續以「深化台美經貿」與「建立科技多元布局」為兩大目標，讓台灣產業能夠更進一步，立足台灣、布局全球、行銷全世界。

賴清德還說，經貿談判的成果，攸關國家經濟繁榮與人民福祉，「我期盼，後續立法院審議台美關稅協議，能夠秉持專業、依法審查，跨越黨派的藩籬，跳脫政黨之間的窠臼，共同守護這份得來不易的談判成果，經濟越安全，產業就越繁榮；經濟越繁榮，台灣就越有實力走向世界」！

