台美EPPD 卓揆：七大主題獲關鍵性突破 深化雙方戰略夥伴關係

第六屆「台美經濟繁榮夥伴對話」(EPPD)已於美國時間27日落幕，行政院長卓榮泰今天(28日)表示，雙方在AI供應鏈、數位基礎建設、關鍵礦物、雙邊經濟合作等七大主題取得關鍵性突破，並簽署兩項聲明，這也是繼台美關稅談判後，再一次深化雙方戰略夥伴關係。

行政院長卓榮泰28日上午出席「極端氣候下的國土規劃挑戰」論壇，他在致詞時表示，最近政府有很多對話在進行中，先前的台美關稅談判已結束，台灣取得15%新對等關稅，這如同「新的世界海平面」，讓原本居於劣勢的台灣可在同等基礎上與他國共同競爭，有些國家的關稅甚至還高於台灣，而台灣也爭取到「232條款」最優惠待遇，促使台美雙方形成更緊密的民主供應鏈戰略夥伴關係。

廣告 廣告

卓榮泰指出，「台美經濟繁榮夥伴對話」(EPPD)也剛結束，美方已發布訊息，政府也將對外宣布，我方由經濟部長龔明鑫率團前往華府進行實體性對話，雙方談及七大主題，包括AI供應鏈、數位基礎建設、關鍵礦物、無人機產業供應鏈、高科技人才培育、雙方在第三國合作的可能性，以及雙邊經濟合作，這是非常關鍵性的突破，我方相當珍惜這樣的對話成果。

卓榮泰說，台美也簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，這將是繼台美關稅談判後，再一次深化雙邊關係。他說：『(原音)當中也簽了一個矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明，這個部分會成為台美之間繼關稅談判之後，再一次建構雙方戰略夥伴關係，以及互相成為可靠的技術合作領域當中，必要的一個關鍵基礎，我們在這個架構底下，會往前再邁進一步。』

卓榮泰表示，他也期待朝野之間能展開對話，中央政府總預算案已擺在立法院153天，國防特別條例以及年度國防預算至今也未付委，他希望朝野能在農曆年前展開對話，並於農曆年後開始審查預算，讓國家在新年度的開始能有向前驅動的動力。