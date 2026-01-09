台義不只拚晶片！林佳龍曝兩國都愛戰南北

▲半年見義國政要3次！林佳龍：台義不只拚晶片「這行為也神同步」（圖／林佳龍臉書）

[NOWnews今日新聞] 外交部長林佳龍昨（8）日接見義大利眾議員卡塔內歐（Alessandro Cattaneo）率領的國會友台協會跨黨派訪問團，7位議員全都是首次來台，這也是林佳龍半年內，第三度與義大利政要會面。林佳龍期待持續推動雙邊各領域合作，深化台義友誼、拓展更多可能。

林佳龍形容，台灣寒流來襲、冷風刺骨，但外交部迎來一股最溫暖的南歐陽光，「台義情誼就像義式咖啡，香醇濃郁」。他指出，義大利為文藝復興的發源地，承載千年文明的輝煌，台灣有許多年輕世代嚮往赴義學習設計、時尚與藝術，而奇美博物館典藏多把義大利史特拉底瓦里（Stradivarius）名琴，歡迎義大利朋友下次有機會一同前往欣賞。

除了文化藝術交流，台義合作也在產業面持續開花結果。林佳龍表示，我國半導體大廠環球晶圓於義大利諾瓦拉（Novara）投資的全新12吋晶圓廠已於去年開幕，除可就近供應歐洲產業需求，也有助提升整體供應鏈韌性，成為台義半導體合作的具體象徵。

卡塔內歐於會中肯定該項投資的重要性，並表示此次訪團成員橫跨執政與在野多個政黨，大家都高度關心台灣的民主發展以及印太地區的和平穩定，期待持續推動雙邊各領域合作，深化台義友誼、拓展更多可能。林佳龍則笑說，兩國同樣熱情好客也愛「戰南北」，感謝義大利朋友用無以倫比的熱情，為台灣帶來暖心問候。

