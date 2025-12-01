台聯批中國否認舊金山和約：自曝無權過問台灣主權

中國外交部近日宣稱，因未參與簽署舊金山和約，北京方面不承認該和約的效力。台聯黨今（2）日回應指出，中國此舉「做賊心虛」，反而更證明其從未對台灣握有主權。

台聯黨主席周倪安表示，近期日本首相高市早苗公開指出，日本依據舊金山和約已放棄台澎一切權利，因此無資格評論台灣的主權歸屬。她批評，中國為維繫「台灣屬於中國」的說法，竟以未參與為理由否定舊金山和約，形同企圖破壞戰後國際秩序的基礎。中國一再引用的「開羅新聞公報」並非任何具法律效力的條約，而只是三國領袖的戰時作戰會談紀錄，且台灣地位僅被列為「議題」，並非確定的結論。

台聯黨表示，當代台灣主權的基礎奠基於李登輝前總統推動的民主改革，已界定「台灣」作為政治共同體的主權範圍。台聯並重申，台灣未來仍須透過正名、制憲，使國家從「中華民國」這一不正常架構過渡成正常國家。

台聯黨指出，中國如今親口承認未參與舊金山和約，更凸顯其無權就台灣主權發表任何主張。