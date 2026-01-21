台聯批假人權成國安破口 籲終止台中同婚並杜絕跨性別免役

台聯黨21日發布新聞稿指出，近期有部分人權團體以「人權」，倡議協助中國人士透過第三地與台灣人登記同婚；以及倡議跨性別人士免服兵役。台聯質疑，這類作法形同在國安防線上製造破洞，呼籲政府正視潛藏風險。

台聯黨主席周倪安表示，早在蔡英文政府時期，陸委會即曾研擬開放中國人士可透過第三地同婚取得來台身分的相關機制，恐為中國人士進入台灣開啟管道。她指出，泰國法制相對自由，長期被中國不法勢力利用作為滲透、詐騙與走私的據點，隨著同婚合法化，已被部分團體視為「台中同婚」的操作路徑，對國安構成疑慮。

周倪安並點名，過去推動相關政策的單位，包括陸委會、監察院人權會及部分執政黨立委，導致國安風險升高，呼籲現任政府應立即檢討並停止相關作法，以免情勢失控。

此外，針對兵役議題，台聯肯定內政部近期提高免役門檻、以防堵逃兵行為的作法，但也警告，已有部分人士主張以「跨性別」作為免服兵役的理由。周倪安認為，服兵役是國民義務，目前僅因「性別不安」即可改服替代役已屬寬鬆，若再進一步放寬，恐成為新的逃兵管道，不僅影響公平性，也削弱整體國防戰力。

台聯強調，無論是台中同婚或兵役制度的爭議，皆反映出以人權之名產生的國安漏洞。基於國家安全考量，台聯呼籲政府終止台中同婚機制，並重申未完成去勢手術的男性仍應依法履行兵役義務。