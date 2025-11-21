台聯批內政部「免術換證」開後門 籲盡速修法杜絕漏洞
台聯黨今（21）日抨擊內政部多年來未明確規範性別變更程序，導致「免術換證」案件在法院判決下突破兩位數。台聯黨批評此一現象源於政府機關長期不作為，已造成法制上的重大混亂。
台聯黨指出，監察院近來有監委以「保障跨性別權益」為由，持續向行政部門施壓，要求鬆綁換證規範。然而台聯認為，多起免術換證案例之所以出現，正是因為戶籍法欠缺明確規範，讓跨性別人士得以透過醫師證明申請更改證件性別，導致制度性漏洞擴大。
台聯黨主席周倪安表示，生理性別僅有男女兩種，「這是基本常識」，但免術換證卻以「性別認同」取代生理判準。他批評，這類政策在其他國家的實施經驗已顯示對女性造成影響，包括女性安全空間與女性保護制度受到衝擊，「對女性同胞而言可說是天大的災難」。
周倪安指出，內政部在多起換證訴訟的高等行政法院攻防中，曾承諾推動相關專法，且傾向以「免術」（即弱醫療）為主的制度設計，等同間接促成法院支持免術換證的判決結果，形成法律與行政實務的矛盾。
台聯強調，內政部應立即與立法院研議修法，明確建立性別變更流程與要求，避免「免術換證」持續擴大，重演制度混亂。該黨呼籲政府正視問題，勿再讓法律漏洞影響社會秩序與性別政策的基本原則。
