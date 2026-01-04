台聯批鄭麗文對「馬杜羅突擊事件」發言荒腔走板

台聯黨今（5）日發表聲明，針對近期美國川普政府對委內瑞拉情勢的作為，以及國民黨主席鄭麗文相關談話提出批評。台聯黨指出，鄭麗文在國際局勢判讀上出現嚴重偏差，其言論不僅失焦，亦顯示國際觀念錯亂。

台聯黨表示，美國川普政府日前對委內瑞拉獨裁總統馬杜洛採取突擊行動，象徵委內瑞拉長期左派威權統治可能出現轉折，台聯對此表達肯定與讚賞。然而，鄭麗文卻在此時指稱美國已將戰略重心轉向美洲，並要求總統賴清德「不要向中國玩火」，台聯黨主席周倪安質疑，相關說法與現實國際情勢脫節。

周倪安指出，馬杜洛是透過販毒、操控選舉及迫害政敵而取得政權的統治者，委內瑞拉左派政權過去也曾對外資企業造成實質損害，包括台灣中油在當地的投資案曾遭前左派政府劫收。周倪安認為，美國此次行動是在警告其他共產或威權政權，不應輕舉妄動。

台聯黨進一步指出，美國以最低成本、最小傷害結束馬杜洛的威權統治，避免情勢演變成長期衝突，對中國而言反而是最感壓力的一方。台聯認為，此舉並未改變美國在印太地區的戰略部署，也使中國無法藉機消耗美國資源。

台聯黨最後強調，馬杜洛長期挑釁美國，如今正面臨司法審理，相關發展值得關注。台聯表示，台灣應在以美國為核心的印太戰略架構下，持續強化台美關係，方能有效因應中國帶來的安全威脅，並呼籲政治人物審慎發言，避免誤判國際情勢。