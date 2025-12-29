台聯批鄭麗文為中共軍演緩頰 痛斥是非不分、誤導民眾

中國解放軍29日再度發動環台軍事演習，引發外界對台灣國家安全的高度關切。台聯黨今（30）日表示，面對中國軍事威嚇，支持賴清德政府強化防備、嚴正因應解放軍的軍事挑釁行動。

台聯黨指出，國民黨主席鄭麗文在解放軍軍演之際，卻將責任歸咎於賴清德總統「挑釁中國」，相關言論令人錯愕。台聯黨主席周倪安表示，國民黨此番發言不僅是非不分，更形同配合中共說法，誤導台灣社會對軍演本質的認知。

周倪安強調，台灣從未制定任何侵略中國的國策，反觀中國卻持續以文攻武嚇方式對台施壓，威脅台灣人民的生命與財產安全。此次中國單方面宣布的軍演，不僅擴大演習範圍，更逼近台灣領海，對國家安全與經濟發展造成嚴重衝擊。他直言，在此情況下不予譴責，反而為中國挑起區域緊張的行徑辯護，形同為中共「擦脂抹粉」，作為在野黨實屬可恥。

台聯黨並呼籲，中國應正視「台灣主權不屬於中國」的事實，停止對台軍事挑釁。同時也提醒台灣社會警惕，國民黨在當前情勢下一再附和中共論調，未來一旦面臨戰爭危機，究竟會選擇保衛台灣或出賣台灣，社會自有公評。