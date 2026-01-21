台聯批「假人權」成國安破口 籲政府正視台中同婚與免役爭議

台聯黨主席周倪安。 圖：台聯提供

[Newtalk新聞] 台灣團結聯盟今（ 21）日發布聲明指出，近期有部分團體以「人權」之名，實際卻造成國安風險，包括教導中國人士在第三地與台灣人登記同婚，藉此進入台灣，甚至發起主張跨性別人士免服兵役的倡議。台聯認為，無論是「中國洗人口」或免役門檻不合理放寬，都是國安防線出現破洞，呼籲政府與社會提高警覺。

台聯指出，近來有左派團體宣稱人權理念，卻實際教學中國人士透過泰國等第三地，與台灣人登記同婚，形成對台「洗人口」的管道；此外，也有團體倡議跨性別人士免服兵役。台聯強調，這類操作已非單純人權議題，而是直接衝擊國家安全。

台聯黨主席周倪安表示，早在前政府時期，陸委會即研擬中台人士透過第三地同婚取得身分的相關辦法，形同大開中國人士藉由同婚進入台灣的大門。他指出，在東南亞地緣政治環境下，法制相對寬鬆的泰國，長期被中國毒梟、幫派及情報人員利用進行滲透、詐騙與走私，如今同婚合法化後，竟被部分團體視為台中同婚「洗人口」的操作途徑，情況令人憂心。

周倪安並直指，過去推動相關政策、導致國安出現漏洞的單位，包含陸委會、監察院人權會及部分執政黨立委，台聯認為，現任政府對此應立即懸崖勒馬，重新檢視相關制度。

此外，針對內政部日前宣布提高免役門檻，以防堵逃兵案例，台聯表示肯定；但也注意到，部分人士開始主張跨性別者可免服兵役。周倪安指出，服兵役是國民應盡義務，目前僅以「性別不安」即可改服替代役，已屬相對寬鬆，若再將跨性別作為免役理由，恐成為繼假性近視後的另一條逃兵管道，不僅對多數服役國民不公平，也將削弱國家整體戰力。

台聯強調，從台中同婚到跨性別免役爭議，顯示目前存在多項以「人權」為名、實則影響國安的制度漏洞。基於國家安全考量，台聯呼籲政府應終止台中同婚相關作法，並重申未經去勢手術的男性，仍應負起服兵役的義務。

