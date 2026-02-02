台聯批《國籍法》現行規定成國安漏洞 籲行政院修法前先行防堵風險

.

針對民眾黨不分區立委遞補人選被揭露仍具中國國籍一事，台灣團結聯盟（台聯黨）2日召開說明，直指現行《國籍法》第20條第4項形同製造長達一年的「法律空窗期」，讓尚未放棄中國國籍者，仍可完整行使立法委員職權，對國家安全構成即時且重大風險。

台聯黨主席周倪安表示，立法委員依法享有質詢行政首長、索取政府資料，以及閱覽機密會議文件等高度敏感權限，若當事人在尚未完成放棄中國國籍前，即可不受限制行使上述權力，等同讓國安體系長時間暴露於高風險之中，後果不容輕忽。

廣告 廣告

周倪安並指出，立法院現由國民黨籍立法院長韓國瑜主持議事，相關爭議難以在立法院內部獲得處理，而即便民進黨提出修法版本，也不易在目前的國會結構下順利通過，制度漏洞因此持續存在。

台聯黨強調，中國並非一般外國，其法律體系明文規定人民對國家負有配合情報與國安工作的義務，在此背景下，任何仍具中國國籍者進入我國權力核心，都應以最高標準審視，不能僅以「程序仍在進行中」作為風險管控的理由。

對此，台聯黨呼籲行政院，在相關法律完成修正之前，應即刻採取必要的防範措施，包括行政院及各部會拒絕回應相關質詢、拒絕提供非公開或具敏感性的政府資料，並禁止其閱覽或參與涉及國家機密的會議與文件。

周倪安指出，相關作為並非侵害立法權，而是行政部門基於國安責任所必須採取的最低限度防衛措施。他強調，真正動搖民主與憲政秩序的，並非制度補強，而是對明顯破口的長期放任。

台聯黨最後重申，國籍忠誠是公職人員最基本的門檻，行政院與國會不應再以模糊空間自我麻痺，必須正視現行法制缺陷，儘速修法，避免類似情事再次發生，確保國家安全與民主制度不被犧牲。