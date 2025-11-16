台聯黨與多個民間團體聲援高市早苗 肯定日本捍衛亞太和平立場

日本新任首相高市早苗近日重申「台灣有事即日本有事」的國安定調，並明確指出台海情勢攸關日本存亡危機，引發中國強烈反彈，甚至出現中國駐大阪領事薛劍嗆稱要對高市進行「斬首」的極端言論。台聯黨今（17）日聯合多個民間團體召開記者會，強烈譴責中國的脅迫與恫嚇，並表達對日本政府公開挺台的高度肯定。

台聯黨批評，中國近期對外發言早已超越「戰狼外交」，甚至帶有恐怖主義威脅色彩。台聯黨主席周倪安表示，中國放任外交官以「斬首」方式恐嚇他國領袖，暴露出中共輸出極權與霸權的本質；然而台灣國內部分親中政治人物卻選擇忽視中國的侵略本質，反而攻擊支持台灣的盟友。他點名國民黨主席鄭麗文與前總統馬英九「認賊作父」，批評兩人屢次站在侵略者立場，令人遺憾。

廣告 廣告

「台灣國」理事長陳峻涵指出，台日關係歷經歷史情感與制度傳承，雙方在價值與民主理念上早已緊密連結。他強調，日本因挺台而遭中共打壓，台灣社會應展現對高市首相的支持，「我們都是高市早苗」代表著面對威權必須共同承擔的信念。

台聯黨秘書長王銘源則表示，日本行使自衛權是正常國家的權利，高市的明確表態象徵日本邁向「國家正常化」的重要一步。他指出，目前台灣與日本已在海巡與海保廳間建立合作模式，未來應拓展至軍事層級，強化共同反制中國威脅的能力。

台聯黨政策顧問王至劭也批評，中國以威脅手段恐嚇日本，卻有台灣政壇人士堅稱「中國人的事自己解決」，完全忽視台海問題已是國際議題。他直指，這些親中政客將台灣前途交付中國處置，「無視台灣人民死活」，呼籲民眾看清其真面目。

面對中國在東亞擴張的壓力持續升高，台聯黨聯同台北市李登輝之友會、台灣國、福和會、西門台獨旗隊等團體共同強調，台灣必須與理念相近的夥伴合作，共同維護區域和平。他們並向高市早苗及日本政府在安保議題上的堅定立場致上敬意與感謝，強調日本的態度對穩定亞太局勢具有重大意義。