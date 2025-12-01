「台股三哥」台達電再砸37億元併購晶睿 目標是「這領域」

受惠於AI熱潮，台達電近期成超級飆股。（本刊資料照）

近期股價超強的權值股台達電，今（1）日晚間舉行重訊記者會，宣布要以37.33億元，取得晶睿通訊100%股份，使其成為台達電的全資子公司。

台達電股價近來急速飆漲，1日收在973元、漲4.4%，市值已高達2.53兆，超越聯發科成為「台股三哥」，僅次於台積電和鴻海。

台達電與晶睿通訊今日分別舉行董事會，通過以現金為對價之股份轉換案，擬由台達電取得晶睿通訊100%股份。先前台達電已持股約56.88%，這次拿下剩餘的股份，轉換對價為每股現金新台幣100元，以晶睿通訊董事會決議之前5個營業日平均收盤價計算，溢價率約16.8%，交易總金額約3,733百萬元。

廣告 廣告

晶睿通訊預計於2026年1月16日召開股東臨時會討論此案，暫定2026年3月27日為股份轉換基準日，當日終止上市及停止公開發行。

台達電資深經理施孟璁表示，現在經濟產業變化非常快速，所以需要更快的決策速度、更靈活的資源調度來應對，過去是兩家分開的上市公司，有各自獨立性的要求，因此在資源整合上，有時會受到限制，所以這次兩邊董事會，希望透過這次交易，可以提升整個決策的效率和彈性。

台達電董事長鄭平表示，智慧樓宇是台達長期看好的趨勢，晶睿通訊加入台達以來，憑藉卓越的安防技術實力，成為台達在樓宇自動化的關鍵支柱。

晶睿通訊董事長羅永堅表示，晶睿通訊持續投入研發，加入台達後，逐步轉型為結合AI技術的安防解決方案提供者，面向全球市場。

受惠於AI伺服器需求爆發，台達電10月營收為573.83億元、年增47.8%，累計前10月營收達4,506.56億元，雙雙刷新歷史同期新高。因應訂單快速成長與產線幾近滿載，台達電在泰國的3座新廠將於今年底陸續完工投產。

更多鏡週刊報導

美國對等關稅逼出無薪假破9千人 經濟部報告：影響已降五成

佈局通訊未來！跨域聯盟TNGCA登場 會長簡志誠盼造兆元產值

車市買氣緩步回溫 未來買氣優先看這2大族群