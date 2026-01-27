台股三萬兩千點無感經濟成長？ 謝金河：跟著蜜蜂找花朵、跟著蒼蠅進廁所



台積電漲到1700元，台股站上三萬兩千大關，媒體報導這是無感的經濟成長？財訊傳媒董事長謝金河表示，台灣股市市值104兆台幣，經濟表現在全球無人能出其右，這樣還能拿來說嘴？跟著蜜蜂走會找到花朵，跟著蒼蠅走會找到廁所！每個人對國家的認同會決定財富的命運！

謝金河指出，工商時報這篇「無感的經濟成長」，作者政治信仰不同，眼中看到的都是黑暗面。這些年賣力唱衰台灣的，多數是中國恊力者，在他們眼中，台灣一切都是昏暗的，中國則是一切都美好！如果用這個角度寫文章，應該回頭看看中國社會有多少人仍活在貧窮線以下！

謝金河指出，國家社會不會像是烏托邦，一切都是美好的，台灣要努力改善的地方還很多，不必天天戴著有色眼鏡一味否定。每一個國家的公民都愛自己的國家，你看到川普天天把讓美國再偉大掛在嘴上！在美國出生的美國人一定愛美國！只有台灣最特殊，在台灣出生的人，有些人愛別人的國家，卻天天拿著刀磋自己，這是全世界罕見的事。

這些年，台灣不管是在出口，在經濟成長率，在產業經濟的表現，到台積電成為全球第六大市值企業，台灣股市市值104兆台幣，是全球第七大股市，台灣只有2300萬人口，這樣的經濟表現在全球無人能出其右，這樣還能拿來說嘴？

謝金河也說，他想新黨的楊世光在東森主持節目時最喜歡說的一句話：跟著蜜蜂走會找到花朵，跟著蒼蠅走會找到廁所！每個人對國家的認同會決定財富的命運！

