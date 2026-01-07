台股三萬點再噴外資挺！瑞銀：企業獲利增19%、科技獲利上修傳產穩

股市配圖。廖瑞祥攝



台股開年躍升三萬點大關，瑞銀表示，受惠於 AI 科技供應鏈在半導體、PCB 及硬體零組件領域的強勁表現。目前預估 台灣2026 年獲利成長率達 19%。科技類股加速上修趨勢，而非科技類股的下修趨勢則已趨緩。

台股三萬點衝鋒，但八成仍集中電子股，特別是半導體和晶片相關題材更受資金追捧。AI和非AI呈現冰火兩重天。

瑞銀投資銀行台灣策略分析師陳玟瑾表示，考量到瑞銀覆蓋範圍內約 20% 的獲利成長，台股當前的上升週期倍數是合理。

陳玟瑾指出，若供應鏈能順利交付新產品與專案，且 AI 投資的商業化能支持積極的 AI 資本支出計畫，進一步的獲利上修仍有可能帶來上行空間。

