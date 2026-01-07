台股三萬點虛胖現危機？ 金管會回應了！

財經中心／廖珪如報導

隨著台股站上三萬點大關，國民黨立委林德福於今（7）日立法院財政委員會質詢時提出警示。他質疑台股表面創新高卻有「虛胖」之嫌，指出目前股價處於年線（240日均線）下方的個股比例竟高達三分之二；若未來AI泡沫預言成真，台股恐面臨結構性危機。對此，金管會主委彭金隆表示，過去十年來，年線以下股票的比重隨景氣與市場預期波動：2018年最高曾達79%，2020年最低降至18%，而2024年則為67%。他認為，這類比重反映了投資人對不同產業的預期差異。

林德福指出，目前台股結構嚴重失衡，科技類股獨強，反觀食品、水泥、造紙、貿易百貨及觀光等類股卻表現低迷。在「台積電（2330）一枝獨秀」的情況下，許多投資人對萬點行情感到無感。他進一步擔心，一旦AI泡沫化或記憶體需求減弱，傳產與金融體系是否已做好壓力測試與演習。

彭金隆回應，金管會不會對股市做預測，但會密切監控交易量與年線下個股比重等關鍵指標。他強調，台股始終面臨各類不確定因素，金融演習是常態性工作，目前已有適切準備。而針對川普關稅政策對傳產競爭力的衝擊，林德福質疑全台1,947家上市櫃公司中，有1,263家股價低於年線，金管會應落實把關，避免投資人誤觸「地雷股」，並詢問對流動性差的「殭屍股」有何處理機制。

彭金隆說明，對於流動性欠佳的股票，交易所已有啟動相關機制並配合造市措施，旨在提升市場活絡度。至於下市機制，他指出2026年雖有少數股票因個別因素面臨下市，但整體規模與往年相當，金管會將持續關注資本市場的穩健發展。

