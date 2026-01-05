台股三萬點》台股大漲755點 台積電獨貢獻677點 股價創歷史新高1670元
今年才到第二個交易日，台股5日正式突破三萬點大關，大漲755點來到30105.04點，漲幅中有約九成來自台積電，貢獻台股上漲677點。（圖片來源／信傳媒編輯台）
今年第二個交易日，台股大盤即創下歷史紀錄、正式突破三萬點大關。台股今（5）日開高走高，盤中一度大漲989.51點，最終收盤上漲755.23 或2.57%，收在30,105.04點，成交量能放大至7,658.07億元，創歷史次大量。股王台積電（2330）大漲85元，也創下1670元新天價。
台積電領軍攻關，台股今漲幅九成靠神山
受到電子權值股帶動，台股在今年第二交易日即迎來三萬點佳績。股王台積電以跳空走高姿態領軍，盤中高點觸及1695元，終場收1670元、上漲85元，對大盤貢獻677.54點漲幅，即大盤約九成漲幅是台積電貢獻；其市值也再增2.2兆元，來到43.3兆元。
除台積電外，其他權值股也多數跟進上攻，又以電子權值股表現相較整齊。鴻海（2317）收234.5元、上漲2.5元；聯發科（2454）收1525元、上漲55元；廣達（2382）也小漲1元、收278元。
另外，台達電（2308）於今日重返千元大關，終場收在1,010元、上漲15元；日月光控股（3711）收263.5元、上漲5.5元。
三大法人合計買超31億，創高後外資採保守姿態
相較之下，部分金融權值股與傳產類股呈現分歧。國泰金、富邦金與台新新光金盤面上揚1至2％，但中信金則下跌1.77％。傳產權值股如台塑、長榮也收跌約1％。
觀察三大法人籌碼面，合計買超31.85元。其中外資賣超76.43億元；投信買超0.8億元；自營商買超107.49億元。整體呈現外資調節、內資撐盤格局。
展望後市，法人建議緊盯三項變數：一是接下來的元月營收、自結財報與法說會，能否延續AI帶動的獲利上修；二是評價面已處相對高位，需靠獲利成長與資金環境來消化波動；三是外部不確定性（如台美貿易談判、利率與匯率變化）可能引發高檔獲利了結，操作上宜偏向「拉回分批、聚焦AI與規格升級受惠主線」。
台股漲幅扣除台積電剩70點，下跌家數較上漲多3倍
值得一提的是，雖然今年第二交易日即靠「護國神山」站上三萬點，然而若觀察集中市場漲跌家數，下跌家數卻比上漲家數多近3倍，下跌741家、跌停4家，上漲225家、漲停23家；同時，若扣除台積電貢獻之漲幅，大盤漲點約僅剩 70 多點，就是股民俗稱的「拉積盤」。
立委李坤城今日於財委會質詢時擔憂，雖樂見台股站上三萬點，但台積電卻在其中貢獻良多，須注意台灣產業健康，避免是「一個人的武林」，且今日下跌家數比上漲家數來的多，對於台灣長期產業的發展也不健康。
對此，國安基金執行秘書、財政部政務次長阮清華指出，希望產業發展可以更平衡，目前確實有較為兩極化的味道，其中高科技、AI與高速運算有關產業表現較好，此議題需跨部會努力，持續協助與關注傳統產業升級。
至於站上三萬點後的國安基金動向，阮清華回應，退場時間由委員會決議，未來退場也不會一、兩天內就出清。
更多信傳媒報導
美軍空襲委內瑞拉後馬斯克和川普共進晚餐 兩人關係似乎回到DOGE事件前
去中國化 OpenAI首款AI硬體產品拋棄立訊轉單鴻海
馬郁雯揭發藍委多次濫權違法喬升遷 陳玉珍辯解：接受民眾陳情
其他人也在看
大陸20歲女網紅流浪柬埔寨 騙家人「在浙江上班」慘狀曝光
（國際中心／綜合報導）大陸一名20歲福建吳姓女網紅，近日被拍到流落柬埔寨西哈努克市街頭，滿臉憔悴、蓬頭垢面，左 […]引新聞 ・ 6 小時前 ・ 66
曹西平嘆沒有家人！黃鐙輝帶孩子陪他過年 淚吐：好捨不得
曹西平嘆沒有家人！黃鐙輝帶孩子陪他過年 淚吐：好捨不得EBC東森娛樂 ・ 1 小時前 ・ 3
問到彈劾賴清德 婦人一句話讓主持人愣住了...
國民黨及民眾黨立委於立法院通過彈劾總統賴清德案，並要求賴清德赴立法院進行報告。與此同時，網路上發起的「彈劾賴清德連署平台」，第一階段連署人數已突破817萬，《高級酸新聞台》於台北市進行街頭訪問，發現民眾對於彈劾案看法呈現分歧。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 299
30歲OL「只做1事」！3個月後脂肪肝全消失 醫揭密：不是運動
飲食不正常、缺乏運動都可能造成脂肪肝。胃腸肝膽科醫師錢政弘分享，一名30多歲上班族工作繁忙、平時沒有時間運動，原本罹患輕度脂肪肝，但經過3個月飲食調整後，脂肪肝全消失，主要是她早餐不再吃麵包，而是選擇水煮蛋、黑咖啡、蒸地瓜、香蕉。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 5
80歲嬤拎便當…走斑馬線「遭撞斷雙腿、骨盆裂」命危！肇事者嗆1句
一個快速過彎，老人家騰空重摔！高雄鳳山區博愛路、鳳松路口，昨（4）日下午15時許，一名80歲葉姓阿嬤走在斑馬線上，慘遭49歲洪姓男子開車過彎撞飛，造成雙腳骨折、骨盆裂開、腦部積血命危。洪男肇事後不斷辯駁：「是婦人沒有走在斑馬線上」，但監視器會說話。據悉，葉嬤家境不好，後續醫療家屬只能聽天由命，事發當時手拎便當，內心肯定惦記著誰。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 61
A-Lin演唱會驚喜一幕！爸媽無預警上台 她傻眼問：「你們上來幹嘛？」
金曲歌后A-Lin不只唱功驚人，搞笑天份同樣圈粉無數！去年演唱會A-Lin與爸媽的幽默互動，再度引爆社群討論，讓網友直呼「笑到肚子痛」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 15
美軍斬首行動震驚全球！他預言川普「下個目標」：是這國家
美軍1月3日閃電突擊委內瑞拉、逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，隨後美國總統川普也公布馬杜洛在美軍「硫磺島號」（USS Iwo Jima）兩棲突擊艦上，戴眼罩、手銬押送紐約的照片，並宣布美國將接管委內瑞拉。對此，前立委邱毅直言，川普此舉堪稱「教科書級斬首行動」，同時推測美方下個可能鎖定的對象，將是另一個石油大國伊朗。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 87
馬杜洛被俘引北京焦慮？外媒：若中共侵台，美軍將執行斬首行動！名單曝
美軍於 3 日凌晨發動「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），以閃電戰術生擒委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolás Maduro），不僅終結了南美洲的一個親共政權，更在印太地區投下巨大的心理震撼彈。華府資深國安特派員戈茨（Bill Gertz）近日在社群平台語出驚人地表示，委國的軍事打擊僅是預演，若中共一意孤行發動台海衝突，美軍已備妥針對中共高層的「精準處決」方案。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 147
消失6年黃立行街頭現身！51歲背狗狀態炸裂 網封S級隱藏版男神
消失在螢光幕前將近6年的金曲歌王黃立行，近日罕見在台北市現身，引發網友熱議。知名DJ馬克於跨年夜在社群分享合照，照片中站在他身旁的，正是久未露面的黃立行本人，讓不少粉絲驚呼：「天啊，是S級隱藏版人物！」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 24
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 10
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 6
24歲女大學生檢出胃癌末期 曝連2年都吃「這食物」醫曝還有4個隱藏殺手
24歲大學剛畢業的女生感覺胃部不適，就醫檢查就已經是胃癌末期，她回想畢業前至少有2年的時間，天天都吃校門口燒烤攤上買「串串香」，又香又辣讓她吃得很過癮，很可能因此種下癌因。醫師提醒，不只燒烤，菸、酒以健康2.0 ・ 1 天前 ・ 56
變天倒數！挑戰「入冬首波寒流」 估跌破5度時間曝
今(5)日冷空氣續減弱，白天晴朗舒適，氣象專家吳德榮指出，下午北台雲量漸增，傍晚起至明(6日)晨北部、東半部轉有局部短暫雨，明上午起「強冷空氣」南下，氣溫逐漸下降，有機會成為入冬以來首波「寒流」。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 3
雪隧開到97還被逼車！車主氣炸畫面曝 警揭「1關鍵」下場恐噴6000元
雪山隧道車流繁忙，行車安全再度引發討論。近日有駕駛行經雪隧時，明明車速已接近速限上緣，卻仍遭後方車輛緊貼不放，讓他一路備感壓力，直呼「這樣真的很危險」，相關畫面曝光後，也在網路掀起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 26
強烈大陸冷氣團常駐！一張圖看最低溫 本周氣溫趨勢曝
新一波強烈大陸冷氣團報到！氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」今（5）天下午貼出一張圖詳細說明，本週各地仍有明顯低溫，清晨需注意10度以下低溫出現。該粉專提醒，本週氣溫持續偏低，北部、東北部大致為寒冷天氣；中部以南白天溫暖夜間清晨寒冷，溫差較大。請大家要多注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
單親帶大3孩，晚年卻沒熱飯可吃！80歲母申請長照，媳拒「陌生人進家門」…女兒嘆：若失智也許是好事
你想過嗎？有時人老了，不是走向黃昏，而是墜入深淵。?我收到一封讀者私訊，看完後心裡很沉重。這封信不是小說，是一個八十多歲老母親和她女兒的真實故事。我相信，它會打中很多正在照顧父母的人：──那種沉重的負擔無人可分擔、──面對無情手足的憤怒難以熄滅。也會刺痛我們這一代人去思考：我們的老年，又將是什麼模樣呢？幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 36
今午後變天2地有雨！整週冷爆「這2天只剩5度」 下週又一波冷氣團
午後變天！氣象粉專天氣風險表示，今（5）日白天多雲到晴，不過午後迎風面北部及東北部將轉為多雲有短暫陣雨，晚間西半部有局部10度左右低溫。週三、週四仍持續受強烈大陸冷氣團影響，夜間空曠處及近山區有5度左右機會。預估下週仍有達冷氣團強度的冷空氣南下，提醒民眾要留意天氣變化。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 1
馬杜洛遭「斬首式逮捕」 川普下重手、中國多年布局這事一夕成空？
美國總統川普數月來又是威脅又是施壓，3日出手夜襲委內瑞拉，推翻左翼獨裁領導人馬杜洛（Nicolas Maduro）。台灣基進指出，委內瑞拉原是中國進入拉美的重要橋頭堡。隨著馬杜洛遭到「斬首式逮捕」，拉美陣營勢必寒蟬效應，美國重新鞏固西半球霸權。其他國家未來與中國合作，將更顧忌美國壓力。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 42
小寒財運旺！威力彩4億快買「5星座、5生肖」錢包在發燙
今年1月5日迎接二十四節氣的小寒！俗話說「小寒大寒，冷成冰團」，在這寒冷天氣有些人的錢包卻是熱呼呼的；小孟塔羅雲蔚老師點名「5星座、5生肖」小寒這半個月財運最旺，另外小寒這天威力彩頭獎上看4億，被財神眷顧的幸運兒不妨買彩券試試手氣。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 2
輝達訂單飆破5000億美元！「這合作台廠」目標價上看400元 專家：台股靠AI再旺10年
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股大盤近日持續創高，加權指數2日收在29349.81點，距離3萬大關十分接近，而投資專家孫慶龍最近就在節目《小資理財藍圖》...FTNN新聞網 ・ 18 小時前 ・ 18