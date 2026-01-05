台股三萬點》台股大漲755點 台積電獨貢獻677點 股價創歷史新高1670元

今年才到第二個交易日，台股5日正式突破三萬點大關，大漲755點來到30105.04點，漲幅中有約九成來自台積電，貢獻台股上漲677點。（圖片來源／信傳媒編輯台）

今年第二個交易日，台股大盤即創下歷史紀錄、正式突破三萬點大關。台股今（5）日開高走高，盤中一度大漲989.51點，最終收盤上漲755.23 或2.57%，收在30,105.04點，成交量能放大至7,658.07億元，創歷史次大量。股王台積電（2330）大漲85元，也創下1670元新天價。

台積電領軍攻關，台股今漲幅九成靠神山

受到電子權值股帶動，台股在今年第二交易日即迎來三萬點佳績。股王台積電以跳空走高姿態領軍，盤中高點觸及1695元，終場收1670元、上漲85元，對大盤貢獻677.54點漲幅，即大盤約九成漲幅是台積電貢獻；其市值也再增2.2兆元，來到43.3兆元。

除台積電外，其他權值股也多數跟進上攻，又以電子權值股表現相較整齊。鴻海（2317）收234.5元、上漲2.5元；聯發科（2454）收1525元、上漲55元；廣達（2382）也小漲1元、收278元。

另外，台達電（2308）於今日重返千元大關，終場收在1,010元、上漲15元；日月光控股（3711）收263.5元、上漲5.5元。

三大法人合計買超31億，創高後外資採保守姿態

相較之下，部分金融權值股與傳產類股呈現分歧。國泰金、富邦金與台新新光金盤面上揚1至2％，但中信金則下跌1.77％。傳產權值股如台塑、長榮也收跌約1％。

觀察三大法人籌碼面，合計買超31.85元。其中外資賣超76.43億元；投信買超0.8億元；自營商買超107.49億元。整體呈現外資調節、內資撐盤格局。

展望後市，法人建議緊盯三項變數：一是接下來的元月營收、自結財報與法說會，能否延續AI帶動的獲利上修；二是評價面已處相對高位，需靠獲利成長與資金環境來消化波動；三是外部不確定性（如台美貿易談判、利率與匯率變化）可能引發高檔獲利了結，操作上宜偏向「拉回分批、聚焦AI與規格升級受惠主線」。

台股漲幅扣除台積電剩70點，下跌家數較上漲多3倍

值得一提的是，雖然今年第二交易日即靠「護國神山」站上三萬點，然而若觀察集中市場漲跌家數，下跌家數卻比上漲家數多近3倍，下跌741家、跌停4家，上漲225家、漲停23家；同時，若扣除台積電貢獻之漲幅，大盤漲點約僅剩 70 多點，就是股民俗稱的「拉積盤」。

立委李坤城今日於財委會質詢時擔憂，雖樂見台股站上三萬點，但台積電卻在其中貢獻良多，須注意台灣產業健康，避免是「一個人的武林」，且今日下跌家數比上漲家數來的多，對於台灣長期產業的發展也不健康。

對此，國安基金執行秘書、財政部政務次長阮清華指出，希望產業發展可以更平衡，目前確實有較為兩極化的味道，其中高科技、AI與高速運算有關產業表現較好，此議題需跨部會努力，持續協助與關注傳統產業升級。

至於站上三萬點後的國安基金動向，阮清華回應，退場時間由委員會決議，未來退場也不會一、兩天內就出清。

