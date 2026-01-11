台股三萬點，首季回檔再攻？凱基投信推不配息TOP 50 ETF

台股站上三萬點，2026展望專家怎麼看？凱基推出首檔「不配息再投入」的台灣TOP 50 ETF基金（009816），持股中以台積電（43%）居冠，鴻海與日月光投控居次。

台股來到三萬點，選股難度也隨之升高，凱基投信看好台股再走多10～20年，預估2026年台股將是「三動」年代，也就是「波動、輪動、滾動」。此時，凱基投信推出首檔「不配息再投入」的台灣TOP 50 ETF基金（009816），持股台積電43%居冠，鴻海與日月光投控居次。

市場上市值型產品不少，這檔ETF有何差異？最大的重點就是不配息，專注累積資本利得，同時減少因配息衍生的相關作業與稅務成本。第二個重點就是有淨利篩選機制，近四季稅後純益總和必須為正數，再以發行市值排序，取上市普通股前50檔股票為成分股指數。

台股三萬點之後，2026第一季恐漲多回檔

凱基投信總經理張慈恩表示，巴菲特旗下的波克夏·海瑟威投資公司長年以「不配息」著稱，「如果公司有能力通過再投資，將1美元變成1.1或1.2美元的收益，那麼選擇再投資會更為明智。」

投資人最關心的是，台股來到三萬點，接下來怎麼走？歐陽渭棠表示，雖然7日出現8500億天量，但要說「價量背離」還言之過早。若是看到收了一根長黑，且留下長上影線，可能就要留意，但現在還不到那個時候，且以基本面來看，發生的可能性也不高。

展望第一季，通常元月中旬美國銀行股開始公布獲利，元月底科技股接棒，歐陽渭棠認為到那時動能都會不錯，重點還是在公司給出的展望。他預計在第一季末，因為股價已經漲高、利多因素已反映，可能會出現獲利了結或修正，產生波動。

「但我還是要強調，回到基本面，今年美股S&P500的EPS預估310美元，台股則是1600元，從本益比的角度考量，雖然有震盪，但年底還是會收高。」他指出，為什麼2026年開紅盤以來驚驚漲？台股上市公司2025年的EPS合計1320元，本益比20-21倍，但若把未來一年獲利算入，EPS可達1610-1620元，若乘上20倍本益比，指數當然會上三萬點，甚至達到三萬二。而未來的EPS預估還會更高，台股長線持續看好。

投資人最關心的是，台股來到三萬點，接下來怎麼走？陳之俊攝

2026投資市場三大疑慮，AI泡沫排第一

歐陽渭棠認為，今年是很關鍵的一年，AI 的發展可以分成幾個階段，第一階段：就是聊天，像ChatGPT剛出來時；第二階段是推論模組變強，AI 變聰明了；現在進入第三階段，已經看到AI 代理人，這是 AI 開始「幫你做事」的階段，雖然現在做的事還很簡單，但新的應用會一直出來。

「這很像1995年網路剛出來，1996、1997 年大家也在懷疑，修正後發現電商、入口網站出來了，又拉一波。當 AI 開始幫你做事，商機就會冒出來，就像當年我們不知道會有YouTube或Instagram一樣。接下來就是AI 創新，全面 AI 化。」

今年市場三個最大的疑慮，首先是AI泡沫疑慮。有人說AI是泡沫，但看到 Microsoft、Google、Meta、Amazon 這些雲端服務商，他們現金流非常充沛，是拿賺的錢去做資本支出，這跟.com時代完全不同。第二個是聯準會疑慮， 包含是否轉向鷹派、主席換誰？或是川普干預。第三個就是川普變數，包含選舉帶來的不確定性等。

歐陽渭棠認為，這些都是「雜音」，投資還是要看基本面和EPS是否往對的方向走。最明顯的，就是最近台股在漲的，就是那些「2027年EPS確定性高」的股票。包括晶圓代工大廠，散熱、電源、滑軌、PCB、CCL，以及記憶體概念股等等。以前不少族群大家認為是景氣循環，但這次可能是進入一個超級循環，而且跟過去不同的是，由於川普的去中化政策，排除掉紅色供應鏈的競爭。

歐陽渭棠指出，晶圓代工大廠已經把到2027年第一季的發展藍圖都畫出來了，這是很確定的事，「我們研究的重點就是：誰能跟上這個藍圖，誰就有機會。我真的覺得這次的 AI 循環如果再沒抓到，就浪費掉了！」