台股三陰影籠罩 單周下挫581點、外資賣超逾千億元
台股昨（7）日籠罩在AI估值過高、川普關稅敗訴風險、聯準會12月降息不確定的三道陰影，外資大賣353.5億元，加權指數開低走低，終場下跌248點收27,651點，周跌581點，終止周線連十紅，外資單周賣超逾千億元，達1,141億元。
台股本周拉回修正，今日將有台積電（2330）、台塑集團兩大廠運動會，預料經營層將信心喊話。法人分析，集團股作帳、鴻海法說將是下周影響台股走勢兩大關鍵，因距年底僅一個多月，集團作帳蓄勢待發，近來華新集團、台塑集團已見發動，尤其資金輪動中，大型集團可望順勢拉抬。此外輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳抵台，GB300迎出貨潮，鴻海法說動見觀瞻。
加權指數昨天受美國科技股重挫影響，以及權王台積電遲未收復月線，下跌5元，收在1,460元；鴻海也未能站上周線，權值股領跌下，再度留下空方缺口，且封閉6日留下的多方缺口，成交金額降至4,867億元，跌破月線。
三大法人昨天都站在賣方，外資本周以來更是天天賣超，五個交易日合計賣超1,141億元，單是昨天便賣超353.5億元，主要賣超台積電、聯發科、南亞科、緯穎等，尤其台積電已連賣三天；投信賣超13.8億元，主要賣超智邦、穎崴、華通；自營商賣超105.7億元，三大法人合計賣超473.2億元。
八大公股行庫買超59.5億元，主要買超聯發科、緯穎、南亞科、鴻海等。
兆豐投顧董事長李秀利表示，台股昨天壟罩在三道陰影中，一是AI高估值的利空，二是川普關稅若敗訴，會否祭出Ｂ計畫，增加市場的不確定性，第三是聯準會（Fed）對於12月是否降息，目前態度不明。
台股07日加權指數收27651.41點，跌248.04點或0.89%，總成交值4867.27億元。三大法人賣超473.30億元，其中外資賣超353.56億元，投信、自營商分別賣超13.89億元及賣超105.84億元。 三大法人賣超前十大個股，依類別分，4檔電子股、2檔金融股及4檔傳產股；依股價分，1檔百元股、2檔中價位股及7檔銅板股；賣超張數方面，5檔賣超上萬張，榜首為玉山金(2884)，賣超2萬8635張，南亞科(2408)、中石化(1314)名列二、三名，分別賣超2萬5107張及賣超2萬3929張。第四及第五名為台玻(1802)、中纖(1718)，其他依序為仁寶(2324)、神達(3706)、中信金(2891)、華航(2610)及華通(2313)。 至於前十大個股中賣超金額前三大，則為南亞科(2408)36.91億元、神達(3706)8.52億元、玉山金(2884)8.48億元。
上市金控10月獲利陸續出爐，13家上市金控中，僅餘國泰金、富邦金、台新新光金尚未公布獲利，十家10月獲利為285.56億元，前十月獲利達2,696.46億元，較去年同期的2,599.88億元，年增率達3.71％。 個別金控獲利年增率上，目前以玉山金的30.99％最為領先，其次為華南金的14.45％、永豐金13.49％。10月獲利中，現在以中信金的65.84億元居冠。 前十月獲利為中信金的673.43億元暫領先。其中，兆豐金、元大金加入獲利300億元俱樂部，玉山金逼近300億元，凱基金、第一金、永豐金、華南金獲利則都突破200億元。
美國最新裁員數據顯示企業削減人力規模擴大，加劇市場對經濟衰退疑慮，道瓊（6）日重挫近400點，美債殖利率同步暴跌。受此衝擊，亞股全面承壓，台股（7）日開低走低，終場下跌248點、收27,651點，成交金額4,690億元。外資續砍353.6億元，三大法人合計賣超473.3億元，電子、金融與傳產族群全面走弱。
2025年10月上市櫃營收哪些公司創下歷史最旺10月營收，且為盤面上人氣熱門競逐標的？截至7日累計1045家公司已公布營收成績單，共計206家創下歷史最旺10月營收，其中南亞科(2408)、富喬(1815)及玉山金(2884)等個股，單月業績不但改寫歷史同期之最，且各擁題材，躍居盤面上人氣的熱門焦點，近10日上市最強人氣王為南亞科(2408)，累計成交181.92萬張；上櫃則為富喬(1815)，累計成交118.84萬張。
