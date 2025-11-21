台股上市超猛782家都在賺 AI賺翻這些族群如吞大補丸！

財經中心／余國棟報導

全體上市公司（不含金控業）114年前三季營收成長13.07%、獲利成長11.00%，基本面穩健。（示意圖/ PIXABAY）

根據台灣證券交易所統計，整體市場具獲利之上市公司計782家，約占75%，另較去年同期成長者計403家，約占39%。其中，獲利成長產業如半導體業，憑藉領先技術及多元供應鏈布局，成功把握AI市場機遇，收穫豐碩。而電腦及週邊設備業、其他電子業則受惠AI伺服器及高效能運算之強勁需求，帶動獲利成長。

台灣證券交易所表示，本國上市公司及第一上市公司（不含金融控股公司13家）114年上半年度財務報告計954家及89家，已於114年11月14日完成公告申報。經統計前開全體上市公司114年前三季營業收入32兆9,057億元，較113年同期成長3兆8,038億元，增幅13.07%；114年前三季稅前淨利3兆3,863億元，較113年同期成長3,355億元，增幅11.00%。上市公司與去年同期比較營收與獲利均增長，反映出上市公司於國際動盪局勢中展現營運韌性與穩健的競爭力。

廣告 廣告

整體市場具獲利之上市公司計782家，約占75%，另較去年同期成長者計403家，約占39%。其中，獲利成長產業如半導體業，憑藉領先技術及多元供應鏈布局，成功把握AI市場機遇，收穫豐碩。而電腦及週邊設備業、其他電子業則受惠AI伺服器及高效能運算之強勁需求，帶動獲利成長。

獲利衰退產業主要為航運業、塑膠工業及水泥業。航運業受美國關稅政策與地緣政治風險影響，加上基期較高，獲利銳減。塑膠工業受美國關稅政策之影響，加上供需失衡價格走跌，致獲利衰退。水泥工業因認列子公司鉅額災害損失，致獲利衰退。

證交所提醒投資人，從事股票交易前應參閱上市公司財務報告及相關資訊，其中財務報告可至公開資訊觀測站「單一公司專區」之「財務報表專區」(含「XBRL資訊平台」)查看，或至「財務資訊/公司營運專區」下載電子書，並善用公開資訊觀測站「財務比較e點通」，以快速解讀財務資料；提醒投資人注意重要風險資訊，台灣證券交易所鼓勵投資人多加利用，作為投資決策參考。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

國際盤勢／美股全倒費半崩近5%！輝達財報也救不了 AI泡沫疑慮再起

台股盤前／輝達大漲變砍殺！台指夜盤大跌794點 台股今早恐測季線

拉回是長線布局好時機 AI與金融均衡配置 它投資正當時！

七成領不到平均月薪4.8萬！這檔近三年報酬86% 27萬人已入手

