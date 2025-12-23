台股上揚126點 PCB概念走強 華通、金山電噴6%





台股今（23）日早盤開高震盪，來到28275點，上漲126點，漲幅0.44%，預估成交量4800億，櫃買指數則開高震盪，早盤來到268.59點，漲1.76點，漲幅0.65%。

電子權值股部分，台積電（2330）早盤來到1480元，上漲15元，漲幅1.02%，鴻海（2317）早盤來到225元，上漲1元，漲幅0.44%，聯發科（2454）早盤則來到1405元，上漲5元，漲幅0.35%。

PCB概念股今日走強，台光電來到1625元，漲25元，漲幅1.56%，華通來到102.5元，漲幅6.21%，金山電則來到56.9元，漲幅逾6%。

廣告 廣告

（封面圖／東森新聞）

更多東森財經新聞報導



聯準會超乎預期降息？ 3經濟學家拆解雙率走勢：有望降至2.5%

台股勁揚436點 記憶體大爆發 「這檔」開盤2分鐘衝漲停

記憶體「無差別齊噴」 台積電上漲25元 台股勁揚335點