台股上揚221點收27564.27點 台積電漲20元
台股今天（2日）在台積電帶領下，一度勁揚近400點，隨後漲勢收斂，收盤漲221.74點，回到5日線約27499點、月線約27386點之上。
加權指數終場收在27564.27點，上漲221.74點，漲幅0.81%，成交金額新台幣4696.71億元。
權值股台積電盤中高點1440元，漲30元，隨後漲勢收斂，收在1430元，漲20元，鴻海收在222元平盤；台達電收989元，上揚16元。
（責任主編：莊儱宇）
