台股上揚221點收27564.27點 台積電漲20元

【時報-台北電】力積電（6770）今年第二季來營運明顯回升，公司指出，經歷前兩年庫存修正後，晶圓代工市場已進入健康循環，記憶體需求強勁回升、邏輯製程也逐步自沉澱期走出，力積電12吋記憶體產能全面滿載，加上ASP隨報價上調、能見度一路延伸至明年第二季底。 法人認為，記憶體漲勢未歇，力積電第一季雖有長假效應，但營運動能維持強勁，單季表現有望再攀高，為明年全年營運奠定偏向樂觀的基調。 力積電表示，目前12吋產能中，記憶體月產約5萬片、邏輯約6萬片，兩者合計為主要營運基礎。其中，記憶體產能滿載，在需求持續回升下，新增訂單正持續排入。 法人指出，由於力積電採取「隨記憶體價格調整代工報價」模式，在DRAM與NAND報價續揚背景下，明年第一季代工ASP（平均代工價格）可望再提升，推動單季營收續創佳績。 法人樂觀看待，力積電明年首季營運「依舊偏多」。管理層也坦言，目前能見度達明年第二季底，下半年雖需觀察需求變化，但若價格未再上漲，也有高機率維持相對高檔水準，對公司營運具支撐力。 除記憶體外，邏輯製程也逐步回穩。管理層表示，邏輯市場經過一年多去化後已進入沉澱期，部分客戶新平台與新產品同步導入，使PMIC

時報資訊 ・ 6 小時前