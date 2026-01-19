台股上揚230點續創31639點收盤新高 台積電上漲20元
台積電今天（19日）上半場股價休息，中場後由黑翻紅，盤中最高衝上1780元，再創歷史新天價；搭配記憶體、PCB等族群缺貨漲價效應持續發酵，台股終場上漲230.59點，收在31639.29點，同創盤中及收盤歷史新高，成交值新台幣7993億元。
三大權值股中，台積電今天早盤股價開低，中場過後翻紅再啟攻勢，終場上漲20元或1.15%，收在1760元收盤新高；鴻海終場下跌5元或2.13%，收在229.5元；台達電跌5元或0.44%，收1120元。
台積電暫休兵記憶體接棒 台股開低翻紅漲近百點
（中央社記者曾仁凱台北19日電）台積電股價漲多休兵，記憶體、被動元件等族群接棒維繫台股多頭火種。台股今天早盤開低後迅速翻紅，維持平盤上下震盪整理。至10時30分，集中市場指數上揚72.30點，報31481點，成交值約新台幣4425億元。中央社 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
台股盤前／美股財報季揭開序幕！三大指數全收黑 台股開盤恐震盪修正
美股周五（16）日走勢疲弱，三大指數幾乎持平收黑，反映市場在長週末前轉趨觀望，且第四季財報季揭開序幕，投資人態度保守。台指期夜盤隨之下挫134點，台積電期貨盤後也下跌5元，預示台股今（19）日開盤恐面臨短線修正壓力。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 發表留言
台積電熄火、記憶體扛台股 大盤小跌50點 這檔記憶體開盤即漲停
今日台積電漲多休息，以1725元開出，下跌15元，不過記憶體族群全面開紅盤，在力積電賣廠予美光的消息一出，力積電開盤即漲停，也帶動記憶體族群大漲，在記憶體族群撐盤下，台股早盤只下跌約50點，來到約31300點。鏡報 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
你買對了嗎？ 這43檔都賺錢的台股ETF 、00927價量齊揚最亮眼
台股氣勢如虹再創新高，連帶台股ETF績效表現也紅通通，統計80檔台股ETF有43檔超過一半檔數收盤價同步創下新高，預估共993萬位受益人賺錢笑呵呵。觀察這43檔中，今年來表現價量齊揚(日均量萬張以上、績效正報酬)的共有10檔，其中今年來績效以群益半導體收益(00927)上漲14.47%漲幅居冠，成為價量齊揚的台股ETF人氣績效王。太報 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
台積電報佳音！高含積這幾檔被點名 這波行情你站對邊了嗎？
台積電最新法說會報佳音，公布2025年第四季財報，受惠AI應用對半導體強勁需求，台積電Q4所有指標均超越財測，其中，單季淨利較同期大幅成長35%，達到新台幣5,057億元，且數字不僅刷新歷史紀錄，更大幅超前市場預期的4,784億元，加上市場最關心的台積電2026年資本支出，公司揭露將高達520億美元到560億美元，主要是因應後續成長需求，數字同樣超出市場期待，由於台積電Q4財報表現相當搶眼，預告台積電一個人的武林行情將再出現，帶動1月台股多頭再添柴火。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 12
台積電漲多休息 台股開低早盤跌逾百點
（中央社記者曾仁凱台北19日電）台積電股價漲多休息，今天台股開低，早盤最多下跌逾百點。至9時10分，台股加權指數下跌58.26點，至31350.44點。代表中小型股票的上櫃指數則逆勢開高。中央社 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
台積電領漲台股創新高 紅包行情熱
受到台美關稅底定、晶圓龍頭大廠台積電（2330）法說報喜雙利多加持，台積電股價大漲2.96%、收在1740元，台股也同步刷新歷史新高紀錄、站上三萬一千點大關之上，紅包行情銳不可當；法人認為，AI仍是布局的重點產業，接下來5日均線與成交量將成為重點觀察指標。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
外資點金股 馬力十足
人工智慧（AI）題材延燒至第五年以來，相關供應鏈百花齊放。法人看好，今年來獲外資青睞按讚，且基本面獲利穩健與股價強勢的「...聯合新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
一列高速鐵路列車18日在西班牙南部出軌，並撞上一輛迎面而來的列車，導致第2列車被撞離軌道。警方消息人士向路透社證實，這起事故已造成至少21人罹難。現場仍有人員受困。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 小時前 ・ 6
開盤／地緣政治波及 台積電開盤跌15元
美國股市週五觀望，道瓊、標普與那斯達克指數受財報季、政策及地緣政治影響，本週同步收黑。受美股拖累，台股今（19）日開盤下跌71.93點，以31336.77點開出，跌幅0.23%。主要權值股中，台積電（2330）下挫15元，鴻海（2317）、廣達（2382）、長榮（2603）亦走跌，聯發科（2454）則逆勢上漲。值得關注的是，記憶體族群受惠美光加持力積電（6770）全面唱旺，力積電股價衝上62元，玻纖布概念股台玻（1802）、富喬（1815）同步亮眼，為市場注入新動能。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發表留言
【馬年最賺刮刮樂】中獎率100％不是最賺的！ 3張賺錢率最高
過年將至，馬年限定刮刮樂共推出十款，但玩家想真正賺錢，必須刮中高於售價的獎項，也就是排除保本中獎情況。以《Yahoo股市》換算的賺錢率顯示，十款刮刮樂賺錢機率差異明顯，多數低於兩成，中獎機率高不代表最賺。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前 ・ 8
台積電喊「最先進製程留台」也沒用？股價仍跌15元 專家：漲多拉回
台積電（2330）強調並未參與任何關稅談判，且「最先進製程將持續留在台灣」，不過，股價今（19）日仍呈現整理走勢，盤中一度下跌15元，最低來到1725元，專家表示，主要是因為台積電出現漲多拉回，如果拉回到五日線1715元附近是分批布局的合理位置。Yahoo奇摩股市 ・ 4 小時前 ・ 5
力積電發布重訊！18億美元出售銅鑼P5晶圓廠予美光
力積電發布重訊！18億美元出售銅鑼P5晶圓廠予美光EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
