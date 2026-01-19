台股上揚230點續創31639點收盤新高 台積電上漲20元

台積電今天（19日）上半場股價休息，中場後由黑翻紅，盤中最高衝上1780元，再創歷史新天價；搭配記憶體、PCB等族群缺貨漲價效應持續發酵，台股終場上漲230.59點，收在31639.29點，同創盤中及收盤歷史新高，成交值新台幣7993億元。

台股上揚230點續創31639點收盤新高。（中央社資料照）

三大權值股中，台積電今天早盤股價開低，中場過後翻紅再啟攻勢，終場上漲20元或1.15%，收在1760元收盤新高；鴻海終場下跌5元或2.13%，收在229.5元；台達電跌5元或0.44%，收1120元。