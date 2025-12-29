台股上揚254.87點收28810歷史新高 北富銀總座：AI供應鏈起碼仍有2至3年光景

北富銀與高檢署29日舉辦「可疑交易分析機制」合作簽約儀式，會後總座郭倍廷接受媒體聯訪提及銀行業務等未來展望。（攝影／李海琪）

台股今（29）日開盤以上漲106.77點、28,662.79點開出，盤中一度來到28,841.64點，創下盤中歷史新高紀錄；終場台積電收1530元歷史新高價位，帶動指數則以28,810.89點作收，大漲254.87點、漲幅0.89%，指數再創歷史新高。

北富銀總經理郭倍廷指出，台股今年表現強勁主要來自AI相關供應鏈蓬勃發展，而AI如今仍有不少應用面仍待開發，因此AI相關供應鏈的蓬勃「我猜起碼還有2、3年光景」，對明（2026）年的股市應不會太悲觀，仍還有一段的榮景。

台北富邦銀行與臺灣高等檢察署今日舉辦「可疑交易分析機制」合作簽約儀式，欲透過整合司法機關與企業育源，推動聯防機制強化防詐防線。會後郭倍廷接受媒體聯訪提到銀行業務等未來展望。

談2026年股市展望，郭倍廷指出，今年台股表現強勁，主要是台灣因AI相關供應鏈蓬勃，市場漲跌多聚焦在相關類股，他強調，AI仍有不少應用面尚待開發，因此供應鏈熱度「起碼還有兩、三年的光景」，因此明年股市應該不會抱持太悲觀想法，看法仍可望維持一段榮景。

央行第四季理監事會決議，房市信用管制不放鬆，但國銀的不動產放款集中度管制改為各銀行自我控管。

被問及房市展望，郭倍廷回應，今年受到央行集中度控管影響，明年轉為銀行自我控管後，至少在每季承作上「比較沒有每季數字的壓力」，若國內放款總量增加，不動產放款占比（集中度）可望下降，銀行承作房貸的額度餘裕也會逐步增加。

他也表示，今年房市交易量與價格都有一定程度下滑，但若明年股市續強、民眾財富累積延續，在觀望氛圍下對房市整體影響可能不致過大。

談銀行業務展望：美國降息、貿易談判為2026主變數

另外，關於明年銀行業務看法，郭倍廷認為，2026年的最大的變數仍在於美元進入降息循環，以及各國貿易談判進展等外部環境。

他表示，「降息可能是必定的」，因此銀行將在利息收入與手續費收入之間，盡量取得更好的平衡，以降低利率環境變動對獲利結構的衝擊。

郭倍廷進一步指出，降息對銀行收入面的主要挑戰在於存款利差不利，因此策略上將優先「擴大活存比」，並提高活存中證券戶、薪轉戶等相對穩定的客群比重。

另一方面，降息對債券投資部位的利差則有正面影響，所以在一正、一負的影響下，關鍵在於把負面影響降到最低，並做好外幣債券利率部位的最佳配置。

在手續費成長動能方面，郭倍廷看好明年國內財富管理市場。他說明，國內財富累積程度仍「超過想像」，北富銀將加深財管市場經營與提升客戶滲透率，透過提供更完整的財管與保險商品服務，帶動手續費收入成長。

數位服務也是布局重點之一。郭倍廷提到，北富銀去年推出新版行動銀行，接下來將持續優化客戶在行動端的使用體驗，並強化線上與線下服務的連結與串接，讓財管服務與相關個人化服務更順暢導入，進一步提升帶動的手續費表現。

司法經驗值結合金流實務，建立可疑帳戶交互比對機制

本次北富銀將與高檢署合作建立「去識別化詐騙資料交互平台」，由高檢署提供風險因子資料，如新型詐欺手法、高風險特徵等，北富銀則結合金融實務進行態樣分析並與高檢署合作。

郭倍廷解釋，這次合作的核心在於把司法機關「偵結完畢」的詐騙案件經驗，與銀行端掌握的金流樣態做系統化交互比對，由於偵辦中的案件不適合分享，待案件偵結後，司法端將把案件所呈現的詐騙手法、帳戶特徵等資訊提供給銀行參考。

另外，銀行端也會同步回饋符合相同態樣的可疑帳戶名單，供司法單位進一步篩選與查核。郭倍廷說，透過「司法部門的經驗值」與「金融機構的金流經驗值」相互驗證，有助於更早辨識高風險帳戶，提前降低詐騙得手機率，達到強化攔阻與降低被害的目的。

近年來，富邦金持續推動多元防詐作為，其中，集團以創新Al 科技為防詐核心 全面導入「24 小時 Al 偵測即時通報」機制，全天候監控可疑行為與偽冒帳號 於第一時間掌握異常並即時通報,從源頭有效阻斷詐騙風險。截至今年11 月底已成功處理 863 件偽冒案件。

