台股上沖下洗1456點！終場跌76點 台積電守住2250元平盤

編按：很多人剛開始接觸理財時，最容易被吸引的，往往是那些快速翻倍的故事。有人幾年內資產暴增，也有人靠著一波行情提早退休。但對大多數普通上班族來說，真實的理財，更像一段很安靜的長跑。 每天照常上班、存錢、投資，帳戶慢慢增加，卻感受不到太大的改變。那種「明明很努力，卻看不出差別」的感覺，也許才是複利最真實的樣子。 理財不是暴富劇本，而是一場長期幾乎沒有回應的累積，你以為沒在前進，其實只是在還看不見成果的階段；很多人不是賺不到，而是撐不到。

幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 發表留言