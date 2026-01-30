台股上演三萬二保衛戰、散戶搶進！投信法人:留意隱形成本影響長期報酬

股市配圖。廖瑞祥攝



台股封關前夕高檔拉回，30日重挫近500點，上演三萬兩千點保衛戰。投信法人表示，台股處於高檔震盪期間，投資人若擔心投組波動偏大，應適時增持產業配置相對均衡的標的，也應適時留意基金的內扣成本，包括手續費、交易稅及保管費等，由於費用會直接從ETF淨值中扣除，只要持有就會持續支付，無論標的盈虧皆無法避免，因此被視為侵蝕長期報酬的「隱形成本」。

國泰投信表示，在評估投資標的時，除了追蹤基金績效表現，也應適時留意基金的內扣成本，包括手續費、交易稅及保管費等六大項目，由於費用會直接從ETF淨值中扣除，投資人只要持有就會持續支付，無論標的盈虧皆無法避免，因此被視為侵蝕長期報酬的「隱形成本」。

盤點目前上市的高股息型ETF，國泰永續高股息(00878)展現成本優勢，費用率自2024、2025連續2年度皆位居同類型ETF最低，幫助投資人有機會以較低的成本，長期在台股市場中逐利。

國泰投信基金經理人江宇騰分析，00878追蹤MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數，聚焦ESG評級表現在BB級以上、市值規模大、兼具獲利與配息能力的企業，同時將過去3年的平均殖利率納入篩選考量，注重成分股的長期表現，更進一步排除景氣循環股，使基金長期深受退休存股族、小資族群青睞。

