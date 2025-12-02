台股上漲收在27564點！ 這四檔金融股、ETF價量皆揚

台股2日收在27,564.27點，漲221.74點。（圖／CTWANT資料照）

台股2日收在27,564.27點，漲221.74點，漲幅達0.81%，最高來到27,741.89點，台積電漲20元收在1430元；本日成交量之冠由台玻近27萬張拿下，第二名為南亞超過23.3萬張，二檔個股收盤股價皆漲幅超過5％；金融股則由台新新光金以超過11.5萬張領先，收漲2.45％，國泰金緊跟在後，收漲2.78％。

ETF價量皆揚在今日成交量前百名排行榜內，則由00919群益台灣精選高息衝第一，收在21.61元，漲0.16元，漲幅達0.75%，成交量近4.9萬張；其次為0050元大台灣50，收在61.70元，漲0.20元，漲幅0.33%，交易量逾4.1萬張；00953B群益優選非投等債的成交量則近4萬張，收在9.76元，漲0.01元，漲幅0.10%。

根據集保戶股權分散11月28日最新統計資料顯示，5檔主動式台股ETF整體受益人數上周增加1.4萬人，統計總人數來到429346人，已連續第7周創下新高。11月份單檔表現來看，挾帶著近9%年化配息率光環息利雙收的00982A主動群益台灣強棒，受益人月增5.1萬人奪下最佳人氣王。

至於晶睿通訊（3454）於1日召開董事會，通過以現金為對價之股份轉換案，成為台達電（2308）百分百子公司，晶睿今天開盤即亮燈漲停，委買量爆12萬張排隊，股價收在93.6元，漲8.50元，成交量134張，昨天成交量為93張；台達電則收在989元，漲16.00元，漲幅達1.64%，成交量達19,598張。

