台股上漲近2百點！法人仍叫好AI長多不變 建議這樣佈局
台股今天持續上攻，早盤一度漲近3百點，截至發稿為止，仍上漲近200點，連續第二天上漲。展望後市，法人依舊叫好，認為AI仍是長線主軸，建議投資人以長期投資視角看待，可佈局科技基金或台股ETF。
富蘭克林證券投顧指出，先前市場熱議「AI永動機」，近日則在Google發布性能強大的Gemini 3與Nano Banana Pro後激起通用AI晶片與客製化晶片(ASIC)之爭，無論如何，這都代表AI發展不斷前進，專家認為當前的AI浪潮並非投機性行為，而是全球成長新時代的基石，AI影響力將持續擴散至各產業，值此之際，布局能一手掌握多元AI投資機會的科技股票型基金將是一個好選項。
富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森·柯堤斯認為，2026年與AI相關的結構性主題有三：
(1)生產力飛輪效應：AI已在科技、醫療、金融、工業等領域帶來生產力提升且創造正向循環，能將AI應用於關鍵痛點的公司都能創造價值。
(2)工業復興：AI正在變革實體經濟，機器人、自動化、數位孿生等技術正在重塑製造業、運輸業、建築業，並提高生產效率、減少浪費、增強安全性。
(3)能源演進：AI經濟高度依賴能源，故正推動大規模能源投資，也使電源管理、智慧電網、數位化優化等領域蘊藏機會。
微軟、亞馬遜、Google、Meta、甲骨文等超大規模雲端服務商，在資料中心基礎設施的投資，2025年約達3700億美元，這些投資將為美國GDP貢獻0.7至1個百分點；麥肯錫預計，至2040年每年AI將為全球貢獻15.5兆至23兆美元經濟產值，而生產力復興的故事並不僅限於美國，AI在於成熟國家與新興國家幫助緩解人口老化、結構性效率低下等問題，其中，新興市場透過在農業、製造業、金融領域應用AI實現了跨越式發展。
富蘭克林證券投顧表示，儘管市場不斷對當前的AI投資熱潮抱有疑慮，但綜觀歷史，基礎建設投資高峰通常會達到GDP的2%-5%，如：1920年代的製造業電氣化與1990年代的網路榮景，然過去1年美國AI投資規模仍不到GDP的1%，而AI的潛在經濟效益也足夠巨大，足以支撐數兆美元投資週期，故建議投資人應以長期投資視角看待AI。
根據統計，若從1980年以來便投資那斯達克綜合指數，截至今年11月累積報酬高達196倍，此外，在1971年2月至2025年11月任意期間定期定額投資那斯達克綜合指數三年平均報酬約達20.73%。
群益投信指出，2026年AI科技題材蓄熱下，後市行情還是可期，投資人可以主動選股策略，即時掌握科技創新投資契機，建議投資人可趁年底進場，及時參與2026年台灣科技股完整投資契機，首要焦點應放在AI相關科技產業及其供應鏈，包括電源管理、BBU系統、高效能運算基礎設施以及半導體設備廠務工程等，具備較高的成長潛力，且大盤歷經11月動盪後，12月進場可望掌握2026年的科技股投資契機。
法人觀察過去3年，台積電與科技類股族群表現，有不少科技股年度漲幅都能贏過大盤及護國神山，就今年以來報酬率來看，台積電上漲35%，但市值500大的科技股中，漲贏台積電的科技類股就有106檔，平均漲幅高達102%。
法人說，台灣科技創新題材商機多元，投資科技股不能只聚焦特定個股，更應該主動選股掌握先機，或是透過主動式台股ETF來佈局。像是12月即將募集的主動群益科技創新ETF(00992A)，即是鎖定科技股的台股科技主動式ETF。
再看主動統一台股增長ETF（00981A），近半年報酬率高達60.96%，不僅遠勝加權指數，還在全市場65檔台股一般型ETF排名第一。
00981A以營運穩健成長的大型股為核心，並配置部分具備高潛力的中小型股，為投資組合進一步增添動能：統一投信旗下另一檔主動統一全球創新ETF（00988A），則是聚焦海內外各產業創新趨勢，投資主軸包括AI硬體供應鏈、核電供應鏈/關鍵資源及電力設備等，主要投資區域為美股，搭配台股、日股及歐股，適合想抓住全球創新趨勢的投資人。
中租基金平台分析指出，AI浪潮正開啟一場長達數十年的「超級週期」，深度與廣度已非傳統五至七年的經濟循環可比擬。在企業獲利強勁及明年降息環境漸趨明朗的前提下，投資人應著眼於長期趨勢，並利用市場拉回時機，建立紀律性的扣款機制。
中租基金平台總經理蘇皓毅分析，歷史上的每一次重大科技創新都開啟了長期循環。當前AI科技仍處於起始階段，巨頭對AI基礎建設的部署是以十年甚至數十年的角度來規劃。雖然市場對雲端服務商（CSP）舉債、巨頭相互持股，以及估值等議題有所疑慮，以致近期股市修正拉回，但數據顯示，全球主要AI領先企業如ChatGPT、Gemini等之年度經常性營收（ARR）仍持續穩健增長，證實這股趨勢的持續性。
他強調，企業財務架構應符合其「長期發展目標」，而非僅著眼於「短期財務數字」。
然而，蘇皓毅提醒，在AI科技快速成長的過程中，最大的制約因素可能來自電力供應。根據國際能源署（IEA）報告，全球數據中心電力需求到2030年將增長超過一倍，達到約945太瓦時（TWh），佔全球總用電量3%，未來一個大型資料中心的耗電量可能等同於200萬戶家庭用電。因此，面對AI吃電怪獸的高要求，除了電網基礎建設的升級，改善資料中心的軟硬體效率也是未來需面對的關鍵課題。
貨幣政策方面，蘇皓毅認為美國聯準會12月降息一碼機率較高，加上明年5月將有新任聯準會主席上任，2026年降息空間可望進一步擴大；2026年大而美減稅方案上路，將為市場創造更有利的投資環境。
蘇皓毅認為，儘管市場短期震盪，但並非代表AI趨勢的反轉，相關產業強勁成長仍不停歇，在美國強勁企業獲利的支持下，經濟體質仍佳且韌性良好。投資人必須堅持利用股市拉回的機會，向下設好紀律扣款加碼機制。
玉山銀行投資研究中心分析，Fed降息循環延續加上AI趨勢帶動企業盈餘成長，以及第四季美國期中選舉行情的加持，預期2026年金融市場趨於震盪上行格局，期間股價波動及Fed新任主席的不確定性可能增加市場波動，玉山銀行建議適量分配股票、債券及另類資產比例，為資產組合打造「黃金三角」韌性配置。
更多品觀點報導
LINE Pay Money電子支付今上線！可儲值、轉帳、收分帳 功能一次看
輝谷ETF、高含積ETF受矚目 法人建議佈局參與AI浪潮！
其他人也在看
這記憶體目標價上看180元！「EPS上看19.5元」報價一路飆到明年 華邦電、南亞科、群聯被點名「最猛3巨頭」
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導記憶體族群股價沉潛多時，卻在基本面火力全開的支撐下，再次被外資與投顧推上風口。研究機構最新預測顯示，DRAM與NAND的供...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 6
《台北股市》鴻勁創新高！坐穩第五高價 千金股競逐
【時報-台北電】台積電(2330)開高站回月線率台股續反攻。高價千金股整體漲多於跌，AI相關的第二及第三高價股緯穎(6669)、川湖(2059)強攻，甫上市不久的鴻勁(7769)攻上3000元以上新高，也穩居第五高價千金股。 股王信驊(5274)自高檔回檔連挫第三天，整體千金股呈個股表現，鴻勁突破新高成為焦點。 半導體IC測試設備廠鴻勁11月27日以每股1495元轉上市，首日狂飆逾96%，近來呈現高檔震盪，今早一度大漲逾5%至3045元，創上市新高價，並坐穩第五大高價千金股。前五千金股價都在3000元之上。 另外，智邦(2345)、台達電(2308)早盤開高後下壓，失守千元。千金股盤中減1家至25家。台達電早盤曾反攻1005元，智邦則是自周二的千金股寶座暫退位。 台積電今早開高站回月線率台股續反攻。高價千金股整體漲多跌少，由於千金股多具AI概念，隨著輝達及Google題材續火熱，帶動相關高價股表現。 輝達周二股價續揚，帶動供應鏈也是股價第二高的緯穎(6669)早盤漲近3%，伺服器滑軌大廠川湖(2059)重新登上第三高價股，再擠下晶片廠世芯-KY(3661)；世芯-KY盤中退回第四高價股時報資訊 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
郭台銘長女郭曉玲申讓出脫5180張鴻海股票！ 套現逾11億元
鴻海1日傍晚公告申報，鴻海創辦人郭台銘長女郭曉玲申讓出脫鴻海股票，受到關注。郭曉玲擔任代表人的承鋒投資公司與鋐維公司12月1日申報轉讓手中總共5180張鴻海股票，而且是全部出脫，預定轉讓期間是12月4中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 65
ETF成分股調整！12檔新寵兒、11檔被砍掉 換股名單曝光！
台灣指數公司於今（12月3日）公告2025年12月定期審核結果，其中「台灣指數公司特選台灣上市上櫃優選多因子30指數」與「台灣指數公司特選台灣上市上櫃科技高息成長指數」的成分股進行定期調整。這項變動已於2025年12月2日（星期二）交易結束後正式生效，並自今日起正式實施。根據規定，指數進行成分股替換後，將設有為期五個交易日的過渡調整期，用以平滑完成權重調整，降低市場波動。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 發起對話
手握記憶體、玻纖布雙題材！「它」3天飆20%...今再漲逾5% 盤中炸近126億元
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（2）日開高漲逾300點，截至12點暫收27,589.37點，上漲246.84點、漲幅0.9%。觀察盤中成交額前5檔個股，權王台積電（2...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
128萬股民關注！00919最新配息出爐 年化配息率10.07%
擁有逾128萬受益人的百萬國民ETF群益台灣精選高息（00919） 今（1）日公布第11次配息期前公告。根據群益投信官網最新配息公告顯示，00919本次預估配發金額為0.54元，維持前一季水準，以今日收盤價21.45元來計算，預估年化配息率10.07%，為連續11季維持10%以上。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 17
Google TPU爆湧大單！法人看好「這8檔供應鏈」齊跳高 聯發科連5漲飆22%成最大贏家
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導市場近日盛傳Meta與Google達成協議，2027年起將在資料中心部署Google自研的TPU。消息一出，不僅衝擊憑GPU稱霸AI市場的輝達...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
魏哲家一句話點火！「這檔」挑戰第3根漲停 晶睿、威潤開盤即攻頂...塑膠族群亮3紅燈
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（2）日開高207.82點至27,550.35點，最高一度上漲399.36點至27,741.89點，截至上午9時25分暫報27,706.11點，...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
00878成分股調整出爐！3進3出踢萬海 納入鈊象、京元電子
00878成分股調整出爐！依據MSCI指數公司資訊，由「國民ESG基金」國泰永續高股息ETF（00878），所追蹤的「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」，近期進行例行指數調整並完成生效，成分股新增3檔為京元電子（2449）、鈊象（3293）、臻鼎－KY（4958）；刪除3檔為微星（2377）、萬海（2615）、大聯大（3702）。國泰投信表示，刪除股微星、大聯大，則因被母指數「MSCI台灣指數」剔除，故本次同步刪除，此外萬海則因ESG評級變動而剔除。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 發起對話
滿手訂單將建3座新廠！自營商重砸12億補貨台達電 這PCB股「3天飆27%」獲寵5日
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（1）日終場跌283.95點，收在27,342.53點，跌幅1.03%，據證交所籌碼動向，自營商（自行買賣）買超24.58億。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
工具機創造傳奇 謝金河：鴻勁給大家上一課
[NOWnews今日新聞]半導體封測設備大廠鴻勁精密（7769）上週四（27）日以強烈氣勢登場上市，掛牌首日不僅以1495元刷新台股掛牌天價，盤中更一度衝上3000元，終場大漲1445元、收在2940...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 31
00878增3刪3！遊戲股王入列 00922換血這10強！
依據MSCI指數公司資訊，由「國民ESG基金」國泰永續高股息ETF（00878），所追蹤的「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」，近期進行例行指數調整並完成生效，成分股新增3檔為京元電子（2449）、鈊象（3293）、臻鼎－KY（4958）；刪除3檔為微星（2377）、萬海（2615）、大聯大（3702）。國泰投信表示，本次新增的京元電子、鈊象、臻鼎－KY係因股利分數達標而被納入；其中刪除股微星、大聯大，則因被母指數「MSCI台灣指數」剔除，故本次同步刪除，此外萬海則因ESG評級變動而剔除。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
不靠台積電也能賺？「10」檔台股ETF大車拼！
在AI應用快速擴散、全球科技股表現強勁的推升下，台股自2023年起至今一路走高，大盤頻創歷史新高，而扮演推升動力核心的無疑是晶圓龍頭台積電（2330）。根據統計，截至2025年11月底，台積電股價年內累計漲幅已達35%，為大盤創高提供強力支撐，也讓「高含積量」的ETF報酬表現水漲船高。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 1
陷入百元守城戰！這檔PCB連5漲瓦解還觸跌停...外資大賣8千張 八大公股急救1.4億
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數昨（2）日收27,564.27點，漲221.74點或0.81%。八大公股昨日賣超15.47億元，其買超前十大個股，包括5檔電子股、...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
【Yahoo早盤】台股再漲近300點逼2萬8！分析師白易弘看多：不會開高走低
美股四大指數昨日齊響漲聲，比特幣也出現強彈，台股今（3）日也持續開高，指數最高更一度觸及27,847點，漲點直逼300點。啟發投顧分析師白易弘表示，台股今日預估量能落在4500億元，是溫和上漲的多方盤，預計今日收紅盤機率大，不太會有殺尾盤、開高走低的情況。Yahoo奇摩股市 ・ 3 小時前 ・ 5
罕見！台股爆逾63億元鉅額交易 今年來累計達9,722億元、刷新高
台股（2）日爆出63.5億元盤後鉅額交易，為近來罕見的新高，推升今日集中市場總成交值為4,865.38億元；累計今年來，鉅額成交值達到9,722.73億元，刷下歷史新高。中時財經即時 ・ 19 小時前 ・ 3
孫正義稱 含淚出清輝達股票
軟銀集團創辦人孫正義1日首度回應出清輝達持股一事。他強調，若資金充裕絕不會賣股，為了支持AI下一階段布局，特別是對OpenAI的重大投資，他別無選擇只能「含淚出脫」。他也駁斥AI泡沫理論，表示AI只要貢獻全球國內生產毛額（GDP）10％便可回本。工商時報 ・ 1 天前 ・ 11
台股明年劍指34000點！法人提醒低點落在這時候，「金馬選股術」伺機布局
今年以來金融市場波譎雲詭，眾人在短時間內陸續見證歷來罕見的行情，展望2026年，可能會有哪些驚喜或驚嚇呢？法人認為，台股明年將以「微笑曲線」走向32,000點，年中逢低布局，第一、四季為高點，樂觀情境甚至有望挑戰34,000點。富邦投顧董事長陳奕光分析，台灣的超額儲蓄將將突破5兆元，貨幣型基金可望成為股市潛在動能，ETF新血以及當沖融資更趨熱絡之下，加上台股......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 1
主力外資誰在偷偷買？南亞.亞電飆漲只是開始？這題材將全面爆發？台股最新解析
財經中心／綜合報導主力外資誰在偷偷買？南亞.亞電飆漲只是開始？12月這題材將全面爆發？台股 盤解析，今天 Shot 這盤。《本日直播重點》聯準會降息預期升溫，台股昨日早盤在台積電上漲 25元下，強漲逾400點，隨即在前高壓力下，漲幅逐漸收斂，指數重回月線之上! 隨著油價止跌，中國反內捲以及烏俄停戰等利多消息，市場看好塑化產業景氣反轉，今日股價紛紛走強，台聚、亞聚 、台達化紛紛亮紅燈，台化、華夏、聯成漲約 5%，南亞、台塑漲約4%。PCB族群也相對強勢，同泰、亞電、德宏飆出漲停，富喬、台玻漲約5%，接下來行情怎麼掌握呢? 12月份我們還可以期待作帳行情嗎?看完這場直播你會知道1. 12月作帳行情怎麼抓? 低檔上車機會?2. 塑化產業前景如何? 會走一日行情嗎?3. 資金流回PCB! 台玻.富喬再重演?《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。原文出處：主力外資誰在偷偷買？南亞.亞電飆漲只是開始？這題材將全面爆發？台股最新解析 更多民視新聞報導投資注意！「聖石金業」疑涉黃金買賣詐欺 董座500萬交保候傳我全都要？中國電動車搶攻歐美 燃油車大舉傾銷新興市場台積電勁揚英特爾大漲 法人：台股觀察量能拚上攻民視財經網影音 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
資產翻轉200倍的飆股方程式：日本傳奇散戶的祕訣 其實你也用得上
英國成長股大師Jim Slater在《祖魯法則》中說過：過去50年小型股跑贏大盤達8倍。也因此，小型成長股常被視為一般投資人最有機會在短時間拉開資產差距的投資標的。陳喬泓｜Yahoo專欄作家 ・ 1 天前 ・ 3