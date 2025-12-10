台股上漲近2百點！法人仍喊AI好 ETF搶沾光
台股今天重新發動攻勢，截至發稿為止，上漲近2百點，展望後市，法人仍一致叫好AI，也點名佈局AI的相關ETF。
統一投信表示，回顧2012年以來的14年間，科技股有11年表現優於標普500指數，展望2026年，全球科技產業持續樂觀。在AI投資浪潮與降息循環雙重利多下，主要雲端服務供應商的資本支出持續增速，2026年投資預測值仍有上調空間。
統一投信表示，2026年在此趨勢下，產業成長的兩大關鍵投資主軸將聚焦於AI伺服器與機櫃設計的升級，以及電源、光通訊、載板等核心技術的升級。新一代GPU功耗大幅提升，推動AI伺服器架構革命性升級。這不僅意味著AI伺服器需要「用更多的電」，更重要的是電力與散熱等供應鏈必須加緊改善規格，供應鏈廠商從模組升級為系統整合，產業地位與議價能力顯著提升。
電源系統方面，新一代HBM與800V架構相較於GB200世代，整體電源價值成長空間將近十倍。散熱系統同步轉型，資料中心從傳統風扇散熱邁向液冷系統，能更高效地將伺服器熱能排散，提升電源利用率。預估2026至2030年，電力與散熱基礎設施年複合成長率有望達30%以上，相關零組件營收亦有望雙位數成長。
在數位基礎設施的核心領域，光模組需求呈爆發性成長。同時，伺服器載板與PCB也同步升級，尺寸擴大、層數增加，為PCB供應鏈與上游CCL材料廠商帶來龐大業績推升效果。然而，現階段最大的挑戰在於產能嚴重跟不上需求，CCL等關鍵材料供不應求，預期將持續推動新一波漲價動能，為掌握先進製程的廠商創造獲利機會。
統一投信表示，AI伺服器機櫃的架構升級與核心技術的規格躍升，將是2026年最主要的投資主軸。隨著NVIDIA GPU與各家ASIC持續推出新世代產品，從電源散熱到光模組、從載板到PCB，整個供應鏈升級態勢明確。在AI投資熱潮方興未艾、降息週期持續推進的有利環境下，加上規格升級帶來的價量齊揚效應，科技股有望在2026年創造新一波成長高峰。
台股重新回到2萬8300點之上，台股ETF也維持熱度，以證交所公布的11月定期定額交易戶數20大ETF來說，絕大多數都是老面孔，近半年漲幅25％起跳。
其中，主動統一台股增長（00981A）是榜上唯一的主動式ETF，且近半年股價漲幅超過55%；另外，國泰費城半導體（00830）同期漲幅也達到52.7％，表現都很亮眼。
主動統一台股增長（00981A）規模已達406.92億元，是全市場規模最大的主動式ETF，投資主軸為AI供應鏈，前十大持股多為AI各領域龍頭，包括三台（台積電、台達電、台光電），及日前公布11月營收創單月新高的緯穎、奇鋐等。
另一檔主動群益台灣強棒(00982A)，規模也來到276億元，也是人氣指標。總計市面現有5檔主動式台股ETF，總規模來到869.74億創新高，加上年底包括主動群益科技創新(00992A)、主動復華未來50(00991A)、主動第一金台股優(00994A)、主動台新台灣優勢成長(00987A)即將加入，市場規模可望突破千億大關。
主動群益科技創新(00992A)經理人陳朝政指出，全球科技產業在年底前迎來多項關鍵利多訊號，最新財報顯示人工智慧相關需求依舊強勢，先進運算平台在雲端、資料中心與大型模型訓練的多重推動下持續熱銷，使市場對AI泡沫化的疑慮暫時緩解。加上生成式AI模型在專業評測中的表現再次突破，帶動雲端服務與自研晶片需求同步攀升，顯示AI不僅是短線題材，而是各國企業競相投入的新一輪科技基礎建設。投資人可多留意相關投資契機。
主動群益台灣強棒(00982A)經理人陳沅易強調，此時還是以選股不選視為最佳策略，AI伺服器升級循環、網通設備提高頻寬的需求、低軌衛星帶動的軍備競賽，都是明年仍將持續發酵的重要推力。整體而言，Fed年底前再降息有利資金回流，大盤看法中性偏多，建議可以在市場回檔時分批進場，把握中長期投資機會。
凱基全球菁英55(00926)ETF研究團隊表示，AI戰場可謂百家爭鳴，科技巨頭無不以行動消除投資人對AI泡沫化的疑慮；00926是布局全產業且全球型的ETF，手握科技龍頭股票、打包趨勢題材權值股，選股更囊括全產業投資機會。
今年有配息的全球型ETF，年化配息率分布在1%～8%之間，其中有4檔年化配息率超過5%。其中，凱基全球菁英55(00926)今年維持近6%的配息水準，是唯一連續兩年配息站上5%的全球型ETF。
