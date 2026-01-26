台股上漲103點收32064.52點創新高 台積電下跌15元至1755元

一早台股開盤就衝破32000點，以32002.56點開出，盤中最高來到32196.75點，終場以32064.52點作收，上漲103.01點，漲幅0.32％，成交量達7246億，改寫收盤新天價，也是台股收盤首度站上3萬2。護國神山台積電（2330）盤中一度飆上1785元，也創新高，但終場下跌15元，收在1755元，跌幅0.85％。

部分權值股表現，鴻海（2317）上漲2.5元，收在224元，上漲1.13％；聯發科（2454）上漲140元，收1770元，上漲8.59％；台達電（2308）跌30元，收1230元，跌幅2.38％；台光電（2383）跌60元，收1740元，跌幅3.33％。

