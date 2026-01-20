台股上漲120點寫收盤新高31759點 台積電飆至1775元

（中央社記者蘇思云台北2026年01月19日電）財政部國有財產署今天呼籲，有繼承權者加速承認繼承，以保障權益，統計近5年清理代管遺產賸餘遺產收歸國有的總值高達新台幣31億7291萬元，其中，最大案為2021年有單一個案收歸國有的遺產總值達1.4億元，主因個人名下多筆土地在台北市信義區與文山區。財政部國有財產署今天舉行例行記者會，國產署指出，如果沒繼承人來申請繼承遺產，遺產可能變成無人管理狀態，有可能產生侵佔、毀損、權利無法實現問題，為避免相關情況，民法有無人承認繼承制度，透過遺產管理代管制度，讓遺產可以完整保存，避免不當流失。國產署指出，依規定，法院選任的遺產管理人，除自然人如律師外，也可選任公務機關，實務上法院多指定國產署或所屬分署為遺產管理人。不過，遺產管理各項作業繁瑣，也可能碰到「被繼承人遺債大於遺產，涉有訴訟爭執」、「被繼承人之債權債務法律關係複雜，清理困難」及「承辦人力不足」等問題，導致辦理時程長，並須另外委任律師處理法律專業或訴訟事務。國有財產署進一步表示，歷年來國產署或所屬分署擔任遺產管理人案件已達9130件，截至2025年12月，代管中遺產案件仍有1707件。為加速清理

中央社財經 ・ 19 小時前 ・ 1