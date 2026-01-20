台股上漲120點寫收盤新高31759點 台積電飆至1775元
台股今天（20日）開低走高，終場上漲120點，收31759點，創收盤新高。權王台積電由黑翻紅，收1775元，改寫收盤紀錄，上漲15元。
台北股市今天收盤漲120.7點，為31759.99點，漲幅0.38%，成交金額新台幣7771.05億元。
觀察其他電子權值股表現，鴻海下跌6元，收223.5元；廣達下跌4.5元，收277.5元；聯發科以1485元平盤作收。
電子類股指數上漲0.58%，金融類股指數下跌0.70%；代表中小型股票的櫃買指數上漲0.85%。
（責任主編：莊儱宇）
