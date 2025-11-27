台股上漲144點收復月線 台積電開高走低跌5元

【時報-台北電】據投信投顧公會統計至10月底，國內已有213檔台股主被動基金，要選出長期投資標的並不容易，許多投資人著眼於元大台灣50（0050）市值型投資，不會選股失誤錯過台股行情，今年以來不僅0050在台股ETF中淨申購第一，績效連動的0050連結基金淨申購也在台股基金領先，其餘三檔申購金額也破10億元。 統計今年以來至10月底台股基金淨申購狀況，0050連結基金不配息級別以淨申購43.9億元奪冠，後續包括野村優質基金S類型、國泰台灣高股息基金不配息、富邦新台商基金的26.7億、15.7億及13.9億元。 野村優質基金經理人陳茹婷指出，明年進入「AI推論元年」，龐大運算需求推升記憶體存儲量，第三季記憶體報價全面上漲，核心原因在於供不應求，這也意味著記憶體產業正迎來超級循環的關鍵時刻。 基本面仍是台股最大支撐，AI領頭羊獲利強勁，相關供應鏈動能不減，包括伺服器、網通、記憶體及AI軟體服務，皆是下一階段值得關注的領域。 預估台股獲利有望成長21.5％，其中電子類股成長幅度最大，達23.3％。以PEG（本益比／獲利增速）來看，只要獲利趨勢不變，台股仍具高度投資吸引力。對投資人而言，AI長

時報資訊 ・ 5 小時前