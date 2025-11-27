台股上漲144點收復月線 台積電開高走低跌5元
美國聯準會（Fed）12月降息機率升溫，周三美股4大指數同步收紅，激勵今天（27日）台盤中最多大漲249點，台積電盤中翻黑，台股漲幅收斂，集中市場指數終場上漲144.99點，收在27554.53點，收復月線約27494點。成交值新台幣4916.04億元。
三大權值股漲跌互見，台積電開高走低，終場下跌5元或0.35%，收在1435元；鴻海上漲4元或1.76%，收231元，台達電下跌3元或0.32%，收在942元。
（責任主編：莊儱宇）
