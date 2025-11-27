台股上漲144點收27554點 重新站上月線

（中央社記者曾仁凱台北27日電）美國聯準會（Fed）12月降息機率升溫，週三美股收紅，激勵今天台股盤中最多上漲249點；中場後台積電由紅翻黑，集中市場指數終場上漲144.99點，收在27554.53點，收復月線27494點，成交值新台幣4916.04億元。

3大權值股今天漲跌互見，台積電開高走低，終場下跌5元或0.35%，收在1435元；鴻海上漲4元或1.76%，收231元；台達電下跌3元或0.32%，收在942元。

廣告 廣告

具漲價題材的記憶體、印刷電路板（PCB）等族群今天表現強勢。DRAM族群股價經修正後今天重啟漲勢，南亞科、華邦電今天收盤股價皆大漲超過6%，力積電漲幅4.74%。

PCB族群今天延續漲勢，南亞向客戶發出通知，表示因上游原物料全面上漲，調漲銅箔基板（CCL）及相關產品售價，南亞今天攻上漲停板56.2元，率領PCB族群楠梓電、瀚宇博跟著亮燈漲停，PCB玻纖布相關的富喬、德宏、建榮、台玻股價也都同步漲升。

至於昨天受惠國防預算大增而全面強勢的軍工族群，今天多數開高走低，出現短線籌碼獲利下車的現象。

第一金投顧資深協理留政鈺分析，台股、美股11月呈現修正，主要有2大議題，一是貨幣政策，聯準會（Fed）委員對於降息看法分歧，原本市場預期12月降息機率下滑，造成股市下跌；但現在看起來機率又增加，帶動本週股市回升。

留政鈺認為，接下來聯準會預計12月10日召開利率會議，答案將揭曉。另外傳出美國總統川普最快耶誕節前就會宣布FED新主席，目前以白宮首席經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）接棒呼聲高，他是傾向降息，對於資本市場有利。

留政鈺指出，造成11月股市回檔另一大原因是AI股估值過高疑慮，但觀察甲骨文（Oracle）、CoreWeave這兩天股價已止跌回穩，加上Google推出的AI新模型獲得好評，再度炒熱AI市場氣氛。（編輯：張良知）1141127