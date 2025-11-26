台股上漲364點！ 聯發科噴8% 軍工起飛「這2檔」攻漲停





台股今（26）日早盤開高震盪，來到27276點，上漲364點，漲幅1.36%，預估成交量4500億，櫃買指數則開高震盪，早盤來到256.03點，漲1.65點，漲幅0.62%。

電子權值股部分，台積電（2330）早盤來到1425元，上漲10元，漲幅0.7%，鴻海（2317）早盤來到222元，上漲3元，漲幅1.36%，聯發科（2454）早盤則來到1280元，上漲9元，漲幅8.01%。

軍工股延續漲勢，受惠經濟部統籌無人機國家隊，雷虎、亞航、中光電開盤即跳空鎖漲停，雷虎來到143.5元、亞航來到54.6元，中光電來到100元，漢翔則來到53.8元，也有逾7%的漲幅。

