台股上漲668點 外資買超557億 史上第7大





台股今（10）日漲668點，收在33072點，成交量來到新台幣6565.05億元。三大法人外資及陸資、投信、自營商同步買超，合計買超630.14億元。其中，自營商買超28.28億元，投信買超44.76億元，外資及陸資買超557.1億元。

根據證交所資料顯示，今日外資買超金額來到557.1億元，為外資歷史買超第七名，相較歷史第六名的2024年2月15日（2024年農曆春節後第一個交易日）僅差距5億元。

廣告 廣告

外資今日十大買超排行：國泰永續高股息（00878）買超2萬8669張，群益台灣精選高息（00919）買超2萬6894張，華航（2610）買超2萬5468張，群創（3481）買超2萬4055張，元大台灣50（0050）買超2萬3352張，主動統一台股增長（00981A）買超2萬1723張，長榮航（2618）買超2萬1191張，主動復華未來50（00991A）買超2萬10張，鴻海（2317）買超1萬8687張，國泰台灣科技龍頭（00881）買超1萬7082張。

（封面圖／東森新聞）

更多東森財經新聞報導



終結連3年虧損！友達去年虧轉盈 每股獲利0.9元

換新鈔「寧排隊也不用ATM」？ 內行人揭關鍵：很不方便

新／美眾議院395比2 壓倒性通過「台灣保護法案」