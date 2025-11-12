台股上漲89點 錢潮吹向PCB「這檔」開盤衝漲停





台股今（12）日早盤開高震盪，來到27874點，上漲89點，漲幅0.32%，預估成交量4800億，櫃買指數則開高震盪，早盤來到258.39點，漲1.72點，漲幅0.73%。

電子權值股部分，台積電（2330）早盤來到1470元，上漲5元，漲幅0.34%，鴻海（2317）早盤來到247元，上漲0.5元，漲幅0.2%，聯發科（2454）早盤則來到1245元，上漲5元，漲幅0.67%。

PCB族群今日走強，台光電來到1390元，漲70元，漲幅5.3%，欣興來到171.5元，上漲5元，漲幅逾3%，景碩來到130元，漲幅逾2%。

記憶體震盪整理走勢分歧，創見、華東表現強勢，開盤7分鐘便攻上漲停，旺宏、群聯開低走高，目前平盤震盪，南亞科、華邦電賣壓稍大，跌幅逾2%。

