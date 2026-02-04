台股上漲94點！股王信驊創新天價9855翻黑 2月除息ETF受矚目

美股拉回，不過台股今天走自己的路，行情開低走高，終場上漲94點，連續2天反彈，成交量縮小至6863億元。盤面焦點包括股王信驊，今天盤中改寫台股新天價9855元，但收盤反倒下跌1.5％至9640元，一來一往，單日高低價差高達215元，一張就差了21萬5千元。

行情震盪，同時投資股債的平衡型ETF趁勢而起，像是平衡凱基雙核收息(00981T)2月以來上漲1％，表現優於台股。

00981T研究團隊表示，市場短線震盪在所難免，投資人參與股市成長的同時，建議以股債配置應對市場波動。平衡凱基雙核收息(00981T)布局3成台股25強搭配7成全球BBB級債，既有股票部位參與台股成長硬實力，也有債券部位掌握固定收益，有望成為愛息族追求長期投資價值的最佳工具之一。

整體來看，82檔台股ETF受益人數也創新高，來到1224萬9944人，統計其中，2月即將除息的共22檔，包括中信關鍵半導體(00891)、群益台ESG低碳50(00923)、兆豐台灣晶圓製造(00913)、主動群益台灣強棒(00982A)的年化配息率都超過10%。

觀察2月除息的台股ETF，包括配息金額最高的群益台ESG低碳50(00923)、以及主動式台股ETF配息王：主動群益台灣強棒(00982A)，以及國民ETF：國泰永續高股息(00878)等熱門台股ETF都在列。

群益台ESG低碳50 ETF(00923)經理人邱郁茹表示，台灣科技企業是全球AI產業最重要供應商，AI發展推動台積電及其他科技龍頭企業獲利大幅增長；而傳統市值型ETF單押台積電，當台積電休息時，傳統市值型ETF績效較不易有表現，然新一代市值型ETF，均衡布局台積電及其他科技龍頭股，更能全面享受AI帶來的題材輪漲機會。因此建議投資人可挑選持股特色為高含積量、高AI龍頭股，台積電占比4成以上的新一代市值型ETF，更能掌握科技股多頭的增長潛力。

主動群益台灣強棒 (00982A)經理人陳沅易指出，大盤創新高後震盪難免，可逐步分批佈局成長動能與基本面良好的中長線趨勢標的。選股策略上，可留意長線趨勢，把握AI產業優質企業及衍生機器人、通訊、消費電子產業。

海外ETF部分，今年以來除AI科技股續領風騷，非科技投資亦大獲資金青睞，從單位數表現來看，包括美國電力、亞太高股息、日本商社及綠色電力等，都是市場追捧的高人氣非科技主題ETF，其中，表現最好的是新光美國電力基建(009805)，今年以來單位成長率高達52.7%。

其次為中信亞太高股息(00964)與中信日本商社(00955)，年初迄今單位數也成長逾3成，另外一檔富邦ESG綠色電力(00920)，同樣屬電力主題，1月以來單位數也成長逾2成。

台新ETF投資團隊強調，全球AI發展愈演愈烈，AI應用加速滲透下，AI數據中心已進入爆炸性成長階段，除帶起AI基建投資浪潮，更掀起電力供應荒，2026年市場投資AI主軸，將從只看晶片算力，轉向關注AI背後的「電力與電網」，同時，當前美科技股進入估值過高，股價陷入震盪之際，美國本土的電力設備、電網工程、核能發電等電力基建類股，受惠於投資前景持續看好，市場震盪反而成為中長期投資人的逢低布局良機。

