台股上看36000點！全面解析台美關稅誰大利多 台新投顧點名6+1重點族群

台美關稅談判千呼萬喚下終於拍板，在美東時間15日總結會議結束後，，並取得台灣對等關稅調降為15%且不疊加最惠國待遇稅率半導體及半導體衍生品等232關稅最優惠待遇；台灣半導體與科技企業對美直接投資至少2500億美元。對此，台新投顧今（16）日提出4大核心目標重點全解析，指出台美關稅談判優於預期，確立半導體、AI 產業長期利多，也達成多項「最優惠待遇」共識；台新投顧也針對談判結果對台股的影響，表示​長期看好高點上看36000點。

針對關稅談判4大突破重點，台新投顧指出，首先是取得「最優惠盟國待遇」，關稅降至15%不疊加MFN稅率，讓台灣與日韓歐競爭立足點齊平，大幅提升工具機與傳統產業競爭力，確保在美競爭優勢不落後；再者是，台灣成為全球首個取得半導體關稅最優惠的國家，包含配額免稅、豁免保障、擴大範圍，降低台灣業者市場布局不確定性外，優惠延伸至汽車零組件、木材家具、航空零組件等。

行政院長卓榮泰16日針對台美關稅發表談話。（柯承惠攝）

第三是獨創「台灣模式」供應鏈合作，自主投資不同於日韓被指定現金投資，台灣以「供應鏈合作」為主；業自主投資2,500億美元（半導體 AI、能源），政府並提供最高 2,500億美元之信用保證額度支持，而美方亦承諾協助取得土地、水電、稅務優惠及簽證等資源。​最後一點則是全球AI供應鏈戰略夥伴，台新投顧指出，美方將擴大投資台灣「五大信賴產業」（半導體、AI、國防、安控、通訊生技）外，也給出金融支持， 美國進出口銀行（EXIM）及國際開發金融公司（DFC）將支持美國私部門投資台灣關鍵產業。

看好大盤 台新投顧：傳統產業是最大受惠者

至於投資人關心的台股盤勢，台新投顧分析，大盤展望上，台積電法說展望佳，關稅協議優於預期，這確立了半導體與AI的長線發展，受惠族群包括廠務、先進設備、先進封裝及特用化學。對於電子產業的影響並不大，因多數晶片維持免稅，僅部分銷往中國晶片須課稅，且多由客戶吸收。信保基金方面則有利台廠赴美設廠時貸款成本下降，提升赴美設廠誘因，有助台積電週邊供應鏈廠商，包含廠務、半導體化材等；台新投顧也特別點出，傳統產業是最大受惠者，特別是外銷美國為主的產業， 重點族群包含工具機、重電、汽車零組件、自行車、高爾夫、運動器材等；金融業方面，2,500億美元信保額度將提升台資銀行在美競爭優勢，正式打入美國市場。

